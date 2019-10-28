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Память жертв политических репрессий почтут в Хабаровском крае
В Хабаровском крае власти и общественность готовят мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий.
30 октября в краевой столице в 10.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится панихида. После чего в 11.00 запланировано возложение цветов к мемориальному комплексу на городском кладбище. Затем, в 12.00, церемония пройдет у памятного знака по ул. Краснореченской, 112.
В регионе на территории 19 городских округов и муниципальных районов установлено 27 мемориальных объектов, в том числе памятные знаки и памятники, поклонные кресты и мемориальный комплекс в Хабаровске.
По информации пресс-службы правительства региона, в Хабаровском крае живут 4 448 человек, подвергшихся репрессиям. Среди них – 4436 реабилитированные, 12 – пострадавшие от политических репрессий. Предусмотрены краевые меры социальной защиты, медицинского, бытового, транспортного обеспечения. Всего предоставляется 11 видов социальной поддержки. В 2019 году из краевого бюджета на эти цели направлено почти 128 млн рублей.
Политические репрессии охватили все регионы, коснулись и многих наших соотечественников. Осужденные и спецпоселенцы внесли большой вклад и в становление Хабаровского края. Имена более 32 тысяч дальневосточников увековечены в шести томах краевой книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно назвать».
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