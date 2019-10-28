Хабаровским аграриям компенсируют еще 205 млн рублей





Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Хабаровскому краю 205 млн рублей из резервного фонда страны. Средства пойдут на выплаты компенсаций ущерба аграриям, пострадавшим от паводка.

Так, сельхозтоваропроизводителям возместят около 65 млн рублей процентов по кредитам. Речь идет о 19 кредитных договорах. Заемные средства привлечены на весенние полевые работы и на реализацию ряда инвестиционных проектов. Аграриям частично компенсируют проценты до конца действия кредитного договора.

Кроме того, около 140 млн рублей получат 58 сельхозпроизводителей, потерявших урожай. Они предоставили необходимые документы и подтвердили понесенный ущерб. Речь идет как о крупных хозяйствах, в числе которых ООО «Вектор», СХП «Колос», так и о КФХ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, одно из главных условий получения выплат – отсутствие задолженности по налоговым платежам и отчислениям в социальные фонды.

- В настоящее время разрабатывается порядок выплат компенсаций. После того, как краевые власти с федеральным минсельхозом подпишут соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, начнутся выплаты, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

По информации ведомства, всего в крае от переувлажнения и паводка пострадал урожай на площади 24 тысячи гектаров. Это на 3 тысячи гектаров больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. По основным видам культур произошло снижение урожая примерно на 20% и частичная гибель.

Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в 2019 году ожидается более чем на 8 % к уровню прошлого года. Ущерб для хозяйств всех категорий превысил 1 млрд рублей.

Речь идет не только о сельхозорганизациях, но и гражданах, ведущих личные подсобные хозяйства, садоводческих и огороднических товариществах, которые понесли прямые или косвенные затраты, связанные со снижением объемов производства сельхозпродукции, поголовья животных, восстановлением плодородия почв.