Театр незрячего актера подготовил премьеру для хабаровчан

В рамках Президентского гранта "Сцена без границ" театральная студия "Фьюжн" (театр незрячего актера) подготовила премьерный спектакль по пьесе С.Моэма "Верная жена".

Показ состоится 29 октября 2019 года в 15-00 часов в Доме культуры глухих "Восток" по адресу: г. Хабаровск, ул.К.Маркса 107Б. Вход свободный. Приглашаем на просмотр спектакля!