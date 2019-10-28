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Театр незрячего актера подготовил премьеру для хабаровчан
В рамках Президентского гранта "Сцена без границ" театральная студия "Фьюжн" (театр незрячего актера) подготовила премьерный спектакль по пьесе С.Моэма "Верная жена".
Показ состоится 29 октября 2019 года в 15-00 часов в Доме культуры глухих "Восток" по адресу: г. Хабаровск, ул.К.Маркса 107Б. Вход свободный. Приглашаем на просмотр спектакля!
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