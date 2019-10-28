На ремонт энергоблока на Комсомольской ТЭЦ-3 ушло 77 млн рублей

Энергетики Комсомольской ТЭЦ-3 филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» в срок завершили плановый средний ремонт энергоблока №2. Масштабные работы затронули все части оборудования – турбину, генератор и котлоагрегат. Предприятие направило на их выполнение 77 млн рублей.

За 4 месяца энергетики произвели ремонт гарнитуры котлоагрегата с заменой его основных частей (кубов воздухоподогревателей), ремонт газоходов, ремонт генератора с выемкой ротора с испытанием стали.

«Энергоблок также обновили снаружи, окрасив корпус по завершении работ, - резюмирует главный инженер Комсомольской ТЭЦ-3 Евгений Балашов. – Оборудование прошло все необходимые приемо-сдаточные испытания и полностью готово к работе».

Своевременный ремонт энергоблока не только повысит надежность, но и позволит сэкономить на эксплуатации оборудования, благодаря замене ключевых деталей.

Проведенные работы стали завершающими в годовой ремонтной программе Комсомольской ТЭЦ-3. В настоящее время персонал предприятия приводит режим работы ТЭЦ в соответствие с низкими зимними температурами, отлаживает систему подключений потребителей в сотрудничестве с тепловыми сетями Комсомольска.