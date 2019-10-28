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Названия населенных пунктов ДВ признали самыми веселыми в стране
Палево, Верхний Парень, Короли - названия дальневосточных населенных пунктов вошли в рейтинг самых веселых в стране. Российский туристический портал Туту.ру организовал конкурс, самые смешные имена выбирали тысячи человек. Но в самих селах об этом ничего не знали.
Жители Магаданского села Верхний Парень привыкли поправлять тех, кто впервые оказался на их земле. Населенный пункт находится на реке ПарЕнь, ударение в этом слове на букву «е», и, никакого отношения к юношам не имеет. В селе сегодня проживает меньше ста человек, и большинство из них коряки – представители малочисленного народа. Летом они занимаются рыбалкой, а зимой многие уезжают в административный центр Северо-Эвенского района.
Об участии родного села Короли в конкурсе глава поселения Амурской области Мария Кузьмина узнала от журналистов.
Кстати, сельсовет правильно называется не Королевский, а Королинский.
Повышенное внимание к названию сахалинского села Палево стали уделять тоже не так давно. «В советские времена: ну Палево и Палево, - ни у кого и мысли не возникало, что оно смешное. А в середине восьмидесятых в армии я впервые услышал другую интерпретацию названия», - делится житель области.
Существует несколько версий происхождения названия. Самая популярная, что нивхи, пасшие здесь оленей, назвали местность «пальво», что означает «горное селение». Записи о населенном пункте оставил в своей книге «Остров Сахалин (из путевых заметок)» Антон Чехов.
Селение Палево 1886 г.
Поселение расположено в Тымовском районе Сахалинской области, в 27 километрах от райцентра. Населенный пункт стоит на берегу реки Красной.
Победители каждого тура конкурса, определённые голосованием пользователей, встретятся в финале. Всего соревнуются 100 населённых пунктов. Конкуренцию селу Палево составят победители предыдущих туров: Бухалово (Ярославская область), Свиногорье (Татарстан), Хохотуй (Забайкальский край), Мухоудеровка (Белгородская область).
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