Названия населенных пунктов ДВ признали самыми веселыми в стране

Палево, Верхний Парень, Короли - названия дальневосточных населенных пунктов вошли в рейтинг самых веселых в стране. Российский туристический портал Туту.ру организовал конкурс, самые смешные имена выбирали тысячи человек. Но в самих селах об этом ничего не знали.

Жители Магаданского села Верхний Парень привыкли поправлять тех, кто впервые оказался на их земле. Населенный пункт находится на реке ПарЕнь, ударение в этом слове на букву «е», и, никакого отношения к юношам не имеет. В селе сегодня проживает меньше ста человек, и большинство из них коряки – представители малочисленного народа. Летом они занимаются рыбалкой, а зимой многие уезжают в административный центр Северо-Эвенского района.

Об участии родного села Короли в конкурсе глава поселения Амурской области Мария Кузьмина узнала от журналистов.

«У нас проживает 210 королей, остальные королевы, - шутит она. - Честно говоря, не поняла, как мы туда попали. Мне кажется, у нас название не то, что веселое, а необычное. Свое название село получило в 1902 году. Сюда заехали переселенцы, начали прокладывать железную дорогу, и был инженер Королев. Вот и назвали село Короли».

Кстати, сельсовет правильно называется не Королевский, а Королинский.

Повышенное внимание к названию сахалинского села Палево стали уделять тоже не так давно. «В советские времена: ну Палево и Палево, - ни у кого и мысли не возникало, что оно смешное. А в середине восьмидесятых в армии я впервые услышал другую интерпретацию названия», - делится житель области.

Существует несколько версий происхождения названия. Самая популярная, что нивхи, пасшие здесь оленей, назвали местность «пальво», что означает «горное селение». Записи о населенном пункте оставил в своей книге «Остров Сахалин (из путевых заметок)» Антон Чехов.

«В Палево 396 жителей: 345 м. и 51 ж. Хозяев 183 и при них половинщиков 137, хотя по местным условиям было бы достаточно и 50 владельцев. Почва — галька: когда-то, по рассказам старожилов, на месте нынешнего Палево тунгусы пасли своих оленей. Даже поселенцы толкуют, что эта местность во времена оные была дном морским и будто гиляки теперь находят на ней вещи с кораблей…», — так описал село классик.

Селение Палево 1886 г.

Поселение расположено в Тымовском районе Сахалинской области, в 27 километрах от райцентра. Населенный пункт стоит на берегу реки Красной.

«Я родилась и выросла в селе Палево. У нас там поля гороховые были! Вот это была жизнь! И речка летом!» - поделилась жительница Сахалина.

Победители каждого тура конкурса, определённые голосованием пользователей, встретятся в финале. Всего соревнуются 100 населённых пунктов. Конкуренцию селу Палево составят победители предыдущих туров: Бухалово (Ярославская область), Свиногорье (Татарстан), Хохотуй (Забайкальский край), Мухоудеровка (Белгородская область).