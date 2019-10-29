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Дорога к школам Хабаровска становится безопаснее
На этой неделе завершатся работы по обустройству пешеходных переходов к учреждениям образования и спорта.
Стоимость работ – 46 миллионов рублей. Почти 40 миллионов направлено из краевого бюджета. В списке образовательных учреждений, дорога к которым станет безопаснее, школы №№ 10, 46, 24, 67, 72, 2, 58, 38, 12, 11, 40, 52, 85, 87, 49, 62, 44, 63, гимназии № 3 и № 6, военно-морской и многопрофильный лицеи, «Вектор», «Ритм», «Алые паруса», «Успех», школы-интернаты № 1 и № 6, детские сады №№ 15, 126, 57, 19, спортшкола «Олимпия» и стадион «Локомотив».
Пешеходные переходы делают в соответствии с современными требованиями: на них расположены знаки, светофоры Т7; там, где это предусмотрено, обустроены «лежачие полицейские», ограждения, нанесена разметка, установлено освещение; обустроены тротуары. Сегодня преобразились практически все переходы. Остались провести мелкие работы на восьми участках. Они будут завершены на этой неделе.
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