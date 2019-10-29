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Праздник и игровую программу подготовили библиотеки Хабаровска для школьников
Детские библиотеки Хабаровска подготовили на время школьных каникул интересную, насыщенную программу. Интерактивный кроссворд, обзор книг, литературно-игровая программа и праздник «Какие новости нам осень принесла» - все эти мероприятия пройдут в центральной городской детской библиотеке имени Гайдара.
В путешествии «По страницам любимых стихотворений» смогут принять участие школьники в библиотечном в филиале № 1, в филиале № 2 - поучиться аппликации во время мастер-класса «Чудеса осени», а также принять участие в конкурсе чтецов. Книжная выставка «Сила страницы!» пройдет в 4 филиале, а в 5-м - познавательно-развлекательная игра «За горами, за лесами…».
Литературно-музыкальная композиция «Цветная осень» будет организована специалистами библиотечного филиала № 5, литературный час «Широка страна моя родная» - работниками 6-го филиала. С героями произведений Кира Булычева юные читатели познакомятся в филиале № 9 и много интересного узнают во время часа вопросов и ответов «Всезнайки под рукой» в филиале № 11. План мероприятий на осенние каникулы, которые пройдут в детских библиотеках, размещен на официальном сайте администрации города по адресу .
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