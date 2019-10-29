Хабаровский край лидирует в ДФО по количеству заявок на «Лидеры России 2020»

9 644 заявки от жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) поступило на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Наибольшую активность при подаче заявок в ДФО проявили жители Приморского края, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Рейтинг федеральных округов по числу поданных от населения заявок: на первом месте – Центральный (81707 заявок), на втором – Приволжский (41949), на третьем – Северо-Западный (29347) федеральные округа. Затем следуют Уральский (21636), Сибирский (21072), Южный (20141) округа. Замыкают Дальневосточный (9644), и Северо-Кавказский (8334) федеральные округа.

Алексей Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

В ДФО наиболее активно проявили себя Приморский край (поступило 2054 заявки), Хабаровский край (1881 заявка) и Республика Саха (Якутия) - 1300 заявок. Далее следуют Республика Бурятия (1057 заявок), Амурская область (901 заявка), Забайкальский край (874 заявки), Сахалинская область (795 заявок), Камчатский край (359 заявок), Магаданская область (225 заявок), Еврейская автономная область (115 заявок) и Чукотский автономный округ (83 заявки).

«На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 регистраций. Такие результаты говорят о повышении интереса к «Лидерам России». Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистраций, 22 272 подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение». Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

28 октября в личных кабинетах участников открылся первый тест – тест интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки:

· 28-30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

· 4-7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

· 8-10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

· 18-20 ноября – тест управленческого потенциала;

· 25-27 ноября – тест управленческой готовности.

Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям. Дополнительная информация – на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.





Информационная справка:

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь,

Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.