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«Ночь в Храме», «Хоровод дружбы» и другие мероприятия для жителей Хабаровского края
Массовые гуляния, праздничные концерты и культурно-просветительские акции пройдут в Хабаровском крае в рамках празднования Дня народного единства. Как отметили в региональном комитете по внутренней политике, откроет череду мероприятий «Большой этнографический диктант», который пройдет 1 ноября в 11.00. Проверить свои знания жители региона смогут на базе 44 краевых площадок. Все подробности можно найти на сайтах: www.miretno.ru и www.knotok.ru.
С 1 по 4 ноября краевые и муниципальные учреждения культуры присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств». Выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставки, ночные экскурсии и кинопоказы пройдут под девизом «Искусство объединяет». Ожидается, что музеи и библиотеки региона посетят более трех тысяч человек.
3 ноября с 19.00 до 24.00 часов в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска состоится акция «Ночь в Храме». Гостей ждут мастер-класс по церковной каллиграфии и живописи, беседа со священником, посещение православного кафе «Две рыбы», экскурсия по собору, а также храму Иннокентия Московского. На следующий день в 09.00 начнется Божественная литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, а после Крестного хода вокруг собора будут организованы народные гулянья в честь Дня народного единства.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, основные мероприятия развернутся 4 ноября. В 13.00 на набережной стадиона им. Ленина в Хабаровске стартует фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный обычаям и традициям народов России. В нем примут участие более 20 творческих коллективов национально-культурных центров Ассамблеи народов края. Здесь также организуют тематические фотозоны, показательные выступления по национальным видам спорта, творческие мастер-классы и интерактивные развлекательные площадки, а также шатры для дегустации блюд национальных кухонь. Заключительным аккордом праздника станет «Хоровод дружбы» и песенный флешмоб «Мы единое целое», в которых, как ожидается, примут участие около 5 тысяч жителей и гостей краевого центра.
Напомним, День народного единства отмечается в стране с 2005 года. Праздник учрежден в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Также праздник приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
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