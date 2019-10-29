Семь районов Хабаровского края получат спортивные комплексы ГТО

В региональном министерстве физической культуры и спорта оценили реализацию нацпроекта «Спорт – норма жизни» в районах края. В рамках рабочей поездки специалисты побывали в Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном и имени Лазо районах, где до конца 2019 года будут установлены спортивные комплексы ГТО.

Районные власти выделили площадки, на которых монтируют специальное полимерное покрытие и дренажные системы. Все необходимое оборудование компания-подрядчик поставит в Хабаровск до 25 ноября, далее оно будет передано в муниципальные образования. В ряде районов уже завершают монтаж. Так на этих выходных планируют открыть площадку ГТО в Ванино. На очереди – Комсомольский район.

В Солнечном муниципальном районе на территории местной школы имени Мусатова реализуют проект создания спортивного кластера. Здесь появится не только площадка для ГТО, но и футбольное поле с беговыми дорожками, теннисные корты. Доступ к спортивным объектам будет свободным для всех жителей района.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в селе Троицкое Нанайского района по нацпроекту ведётся строительство теннисных кортов и тренировочной площадки. Появятся трибуны и помещение для хранения спортивного инвентаря. В настоящее время проведены земляные работы, ведётся асфальтирование, заливаются фундаменты под постройки.

Напомним, что в рамках нацпроекта региону до 2024 года выделено около 1,9 млрд рублей из федерального бюджета. Средства в основном пойдут на строительство новых объектов. Помимо площадок для ГТО, это физкультурно-оздоровительные комплексы закрытого и отрытого типов, футбольные манежи, крытые катки с искусственным льдом, футбольные поля, пришкольные стадионы.