Фестиваль технологий «DevFest» для IТ-специалистов пройдет в Хабаровске

2 ноября в Хабаровске сообщество разработчиков Дальнего Востока проводит фестиваль технологий «DevFest» для IТ-специалистов начального уровня.

Фестиваль пройдёт в Bravo Hall (Гоголя 39) и будет длиться весь день в смешанном формате, где 14 спикеров выступят с докладами, основанными на собственном жизненном опыте. Целью фестиваля является популяризация технологий и расширение регионального сообщества разработчиков.?

На конференции будут доступны три зала:

конференц. зал – основной поток конференции с докладами;

средний зал – для воркшопов и мастер-классов;

малый зал – детская комната, где с детьми будут проводить время за развивающими играми и занятиями, но это будут не профессиональные аниматоры, а просто хорошие люди, имеющие опыт работы с детьми.

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Начало регистрации: 10:00. Подробную информацию смотрите на сайте: https://devdv.ru/events/5.