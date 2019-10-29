Новости
Фестиваль технологий «DevFest» для IТ-специалистов пройдет в Хабаровске
2 ноября в Хабаровске сообщество разработчиков Дальнего Востока проводит фестиваль технологий «DevFest» для IТ-специалистов начального уровня.
Фестиваль пройдёт в Bravo Hall (Гоголя 39) и будет длиться весь день в смешанном формате, где 14 спикеров выступят с докладами, основанными на собственном жизненном опыте. Целью фестиваля является популяризация технологий и расширение регионального сообщества разработчиков.?
На конференции будут доступны три зала:
- конференц. зал – основной поток конференции с докладами;
- средний зал – для воркшопов и мастер-классов;
- малый зал – детская комната, где с детьми будут проводить время за развивающими играми и занятиями, но это будут не профессиональные аниматоры, а просто хорошие люди, имеющие опыт работы с детьми.
?
Начало регистрации: 10:00. Подробную информацию смотрите на сайте: https://devdv.ru/events/5.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 846
С места событий: Останки на берегу водоема10 466
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 296
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 342
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136