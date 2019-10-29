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Пострадавшие от паводка в Хабаровском крае получат компенсации
Пострадавшим от паводка жителям края будет выплачена компенсация на капитальный ремонт, а также приобретение либо строительство жилья. Как пояснили в региональном министерстве социальной защиты населения, выплаты будут произведены в рамках постановления правительства края №440-пр, принятого 26 октября 2019 г. На сегодняшний день идет прием документов.
В Комсомольске-на-Амуре состоялась встреча министра социальной защиты населения Светланы Петуховой с гражданами, чье жилье утрачено либо повреждено во время паводка. На встречу пришли 360 человек, большинство из которых интересовали условия получения выплаты.
Согласно нормативно-правовому акту, право на компенсацию на приобретение жилья имеют граждане РФ, являющиеся на день введения ЧС, 29 июля 2019 г., собственниками или нанимателями утраченных жилых помещений по договорам социального найма с учетом членов семьи.
Постановлением также предусмотрена выплата собственникам на капитальный ремонт поврежденного жилья из расчета 6 тысяч рублей за квадратный метр. На покупку или строительство жилья предусмотрена выплата в размере 65384 руб. за кв. метр. При этом действует норматив общей площади жилого помещения: 33 кв. м. для одиноких граждан, 42 кв. м. на семью из двух человек и по 18 кв. м. на каждого члена семьи при составе семьи из трех и более человек, но не более площади утраченного жилого помещения.
На сегодняшний день от пострадавших граждан приняты заявления о признании непригодным для проживания либо нуждающимися в капитальном ремонте 895 жилых домов. Документы принимают в центрах социальной поддержки по месту жительства.
Более подробно порядок получения выплат описан в специальных памятках для граждан. Эти материалы размещены по ссылке - https://mszn.khabkrai.ru/events/Novosti/1199.
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