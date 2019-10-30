Трансформацию взглядов обсудят на сельском инвестиционном форуме в Вяземском

1 ноября в Вяземском пройдет IX Сельский инвестиционный форум. Дискуссионная площадка объединит представителей власти, бизнес- сообщества и инвесторов. Тема этого года – «Социальное предпринимательство: трансформация взглядов».

- Социальное предпринимательство - это современный вектор трансформации благотворительных, общественных организаций, когда от частных пожертвований происходит переход к устойчивым бизнес-моделям. Мы понимаем, что путь от благотворительности к получению прибыли не будет простым. Планируется, что на форуме прозвучит позиция как органов власти, так и самих предпринимателей, о том, как социальным проектам выйти на самоокупаемость и рентабельность, - отметила заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства края Наталья Рехтина.

Она также отметила, что сегодня Хабаровский край – один из лидеров по этому направлению на Дальнем Востоке. На площадке форума в Вяземском можно будет приобрести товары от социальных предпринимателей, делающих первые шаги к получению коммерческого дохода. Помимо этого, на сельском инвестиционном форуме, который за восемь лет зарекомендовал себя как одна из успешных диалоговых бизнес-площадок, участники обменяются опытом и обсудят возможные совместные проекты по расширению присутствия частного сектора на рынке государственных услуг.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, регистрацию на форум можно пройти здесь до 1 ноября включительно.