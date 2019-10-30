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Движение на улице Шеронова возобновится в течение двух-трех дней
Движение автомобилей на участке улицы от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского было прекращено из-за коммунальной аварии.
Порыв на сетях произошел во время запланированных работ по капитальному ремонту в районе дома № 66 по улице Шеронова. Из-за этого в 4 жилых домах пришлось остановить подачу воды.
«К вечеру 29 октября мы планируем возобновить водоснабжение этих домов. Во время капитального ремонта мы не планировали занимать проезжую часть. Из-за аварии котлован расширился, произошел обвал грунта, и движение пришлось перекрыть. После устранения аварии мы восстановим колодец и дорожное покрытие», - рассказал и.о. главного инженера МУП Хабаровска «Водоканал» Анатолий Догонашев.
Как отметили специалисты МУП «Водоканал», восстановление дороги у них займет два-три дня.
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