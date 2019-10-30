Главный единоросс Хабаровского края обозначил свою позицию



Максим Иванов - и.о. секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России», назначенный Генсоветом партии на должность на минувшей неделе, рассказал о тактике своих действий на новом посту.

По словам единоросса Иванова, он не собирается выступать в оппозиции к органам краевой власти.



- Наша задача – развивать край, делать так, чтобы людям хотелось здесь жить, - отметил Максим Иванов. - В этом смысле партийная принадлежность нынешних краевых и городских законодателей, губернатора и его команды не имеет никакого значения. У нас есть опыт, есть идеи, есть ресурсы для их воплощения. В этом смысле я - за конструктивный диалог.

- Впереди региональная конференция, необходимо выслушать партийцев, - уверен новый лидер «ЕР» в регионе. - Предстоит съезд партии, на котором будут обозначены стратегические ориентиры. Понятно, что ключевая задача - перенастройка работы регионального отделения партии. На последних выборах избиратели выразили нам недоверие. Лично для меня это не повод опускать руки. Скорее наоборот – необходимо выяснить, что именно не устраивает людей, и сделать для них всё, что в наших силах. Ресурсов и опыта для этого у краевого отделения «Единой России» достаточно.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в ближайших планах Иванова – посетить районы края, встретиться с представителями местных, первичных отделений, оценить работу приемных «Единой России» на местах.

Напомним, Максим Евгеньевич Иванов - единоросс с 2008 года. Пять лет работал депутатом Хабаровской городской думы. Также является членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Руководит ООО «Дальрезерв».

По результатам социальных исследований Иванов признан муниципальным депутатом, чей рейтинг узнаваемости на его избирательном округе достиг более 60 процентов.



Ульяна Харитонова

Фото из открытых источников