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Главный единоросс Хабаровского края обозначил свою позицию
Максим Иванов - и.о. секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России», назначенный Генсоветом партии на должность на минувшей неделе, рассказал о тактике своих действий на новом посту.
По словам единоросса Иванова, он не собирается выступать в оппозиции к органам краевой власти.
Напомним, Максим Евгеньевич Иванов - единоросс с 2008 года. Пять лет работал депутатом Хабаровской городской думы. Также является членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Руководит ООО «Дальрезерв».
По результатам социальных исследований Иванов признан муниципальным депутатом, чей рейтинг узнаваемости на его избирательном округе достиг более 60 процентов.
Ульяна Харитонова
Фото из открытых источников
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