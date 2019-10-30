О современных методах обмана пенсионеров в Хабаровске



Действующие лица:

Антон, крутой трейдер и биржевой аналитик, работающий охранником (так как, видимо, любит общаться с людьми);

Александр Т., работник спецслужб, убеждает людей не финансировать террористов; Иван Евлампиевич, влиятелен, вхож в высокие круги, манипулирует крупными суммами денег (где-то 100-200 тысяч рублей);

платформа MetaTrader 4 – причина всех бед.

Хабаровчанка Ирина В. наткнулась в Интернете на объявление о заработке для пенсионеров. 60-летняя женщина позвонила на указанный номер. Девушка на другом конце провода рассказала: работать придется с биржевой платформой MetaTrader 4. Сама пенсионерка выступает лишь инвестором. Она вкладывает деньги, их переводят в доллары, к счету прикрепляют персонального трейдера-аналитика. Тот, в свою очередь, управляет на бирже финансами: прогнозирует рост или падение котировок, выставляет сделки, отчитывается. Ирине лишь предстояло по совету трейдера нажимать кнопки на своем телефоне (платформа скачивалась на мобильник через Интернет).

Акт первый

Трейдер по имени Антон на пальцах расписал, как и за счет чего будет формироваться доход. Сначала заработок составит порядка 10-20 процентов от вложенной суммы, обещал он. Дальше будет больше. Общался Антон вежливо, голос приятный, мужчина периодически перемежал свою речь биржевыми терминами.

Это убедило Ирину В. вложить 15 тысяч рублей. Правда, немного настораживало, что трейдер звонил всегда с разных номеров, да еще и проговорился, что работает обычным охранником. Но эти факты сначала показались незначительными.

Женщина заполнила документы (в их числе декларацию о доходах). Затем началась непосредственно игра на торговой платформе. Каждый день Антон звонил Ирине и сообщал, какие операции следует выполнять. Приносил хорошие вести: выбранная стратегия верна, сумма на счете постоянно увеличивается. И торопил, дескать, чего ты там с 15 тысяч получишь? Давай еще вкладывай, чтобы «выхлоп» больше был.

Пенсионерка передала «аналитикам» все свои сбережения – триста тысяч рублей. Спустя полмесяца Антон посоветовал выводить прибыль. А накопилось там немало, говорил он. Однако возникла загвоздка. MetaTrader 4 - платформа зарубежная, поэтому возникли проблемы на «финансовой границе». Чтобы получить деньги, требовалось сначала их снова вложить. Двести тысяч рублей…

Акт второй

Ирина заявила, что у нее больше нет денег. Антон пообещал позвонить некоему Ивану Евлампиевичу – человеку, «который решает проблемы». Спустя пару дней трейдер-охранник сообщил пенсионерке: «решала» замолвил в нужном месте словечко, удалось выговорить скидку. Теперь женщина, чтобы получить прибыль с платформы, должна была заплатить вдвое меньше.

Ирина пошла в банк и взяла кредит. Деньги перекочевали «аналитикам». Но выигранных от спекуляции на бирже денег Ирина не увидела. Антон вместо этого снова сообщил радостную новость.



«Ты себя зарекомендовала, - сказал он. - Сейчас выведем деньги, будем дальше работать и ежемесячно будешь получать по 40-50 тысяч рублей».

«А вы знаете, что с вашего счета осуществляется финансирование террористической организации?» - спросил «чекист».

И снова попросил «докинуть» финансов на баланс. Он прочитал целую лекцию, где обрисовал радужные безбедные перспективы. В придачу привел отчет: куда и сколько вложено денег, от каких именно операций сформировалась прибыль, сколько и в каком банке женщина взяла кредит.«Мне нужно все знать, чтобы ни одна копейка не пропала, чтобы все тебе вернулось», - убеждал Антон. Столь подробный отчет (не обманул ведь! Все помнит!) убедил Ирину. Она пошла в другой банк, где оформила заём еще на сто тысяч рублей.Через какое-то время Ирине позвонил мужчина, который представился Александром Т. Он сказал, что является подполковником некой спецслужбы. Жестким и нетерпящим возражения голосом спросил, кому принадлежит счет и кто на нем занимается спекуляциями. Сбитая с толку Ирина В. ответила как есть – счет ее, трейдером является Антон.

«Нет», - ответила ошарашенная женщина. Александр Т. пообещал привлечь хабаровчанку к уголовной ответственности, после чего сообщил, что еще свяжется с ней, и положил трубку.

Акт третий

В панике Ирина позвонила Антону. Тот ответил: да, мол, есть такая неувязочка. Платформа-то зарубежная, фиг знает, кто там с этими счетами может что сделать. «Аналитик» пообещал разобраться в проблеме.

Через несколько дней Антон принес очередную радостную весть. Он подключил к делу Ивана Евлампиевича, который, как выяснилось, еще и вхож в кабинеты самых высокопоставленных сотрудников спецслужб. Тот, по словам Антона, переговорил с Александром Т.

«Чекист» вошел в положение, но поставил условие: чтобы женщину перестали подозревать во всяких террористических грехах, ей надо приобрести лицензию трейдера суммой в двести тысяч рублей. Иван Евлампиевич и тут помог пенсионерке – убедил подполковника скинуть сумму до ста тысяч рублей (типа пойми, женщина и так вся в кредитах, ну и так далее).



«После покупки лицензии трейдера мы сможем вывести все средства», - сказал Антон.

После этого разговора Ирина В. засомневалась. Она не стала ничего переводить, о чем и сообщила Антону. Тот снова пытался «давить» на высокий доход, который пенсионерка должна будет вот-вот получить. Несколько раз звонил и Александр Т. В ультимативной форме он потребовал покупки «лицензии», если та не хочет проблем с уголовным кодексом. Женщина пошла в полицию и написала заявление о мошенничестве. После этого звонки прекратились.

Акт четвертый

Я догадываюсь, о чем думает читатель. Повелась, мол, на халяву, так ей и надо. Однако не стоит спешить с выводами. Всякий человек слаб. И я знаю немало случаев, когда люди становились жертвами гораздо более примитивных мошенничеств. Здесь же был разыгран целый спектакль, где каждому была отведена своя роль: и тому, кто играл крутого трейдера, и тому, кому досталось амплуа «решалы».

Не совсем понятно в этой истории, как именно торговая платформа MetaTrader 4 была задействована в «постановке». Возможно, она здесь вообще ни при чем. И прощелыги просто воспользовались брендом, чтобы выкачивать из пенсионеров деньги.

Так или иначе – люди, будьте осторожны! Всегда и во всем сомневайтесь. Это не раз сбережет вам и деньги, и здоровье. Incertus animus dimidium sapientiae est (сомнение – это половина мудрости).



Андрей Канев

P.S. Имена всех действующих лиц изменены