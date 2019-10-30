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Мокрый снег прогнозируют синоптики в Хабаровском крае
30-31 октября на территории южных районов Хабаровского края синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. По информации Дальневосточного управления УГМС, непогода коснется Бикинского, Вяземского, Хабаровского и имени Лазо муниципальных районов.
По информации пресс-службы правительства региона, на севере края синоптики также прогнозируют снег. 1-2 ноября ожидается усиление ветра по долинам рек и на побережье Охотского моря. Водителей предупреждают о возможной гололедице на дорогах в ночные и утренние часы.
Как сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, непогода может привести к возникновению ЧС.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства спасателей всех уровней находятся в готовности к реагированию. Жителей призывают воздержаться от длительных прогулок, а также походов в лес, соблюдать меры личной безопасности.
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