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Пожарные извещатели централизовано установят в дома жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае организована централизованная закупка автономных пожарных извещателей, которые установят в домах жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По статистике, именно в таких семьях при пожарах чаще всего гибнут взрослые и дети. Выделить средства из краевого бюджета на эти цели, а также организовать централизованную установку поручил губернатор края Сергей Фургал.
Первыми в Хабаровском крае этот опыт начали внедрять власти Верхнебуреинского района. В начале этого года эта работа была организована еще в ряде муниципальных районов. Однако средства на эти цели выделялись только из местных бюджетов, благодаря чему в крае удалось установить около тысячи пожарных извещателей.
По поручению губернатора в госпрограмму «Защита населения края от пожаров и ЧС» были внесены изменения о выделении средств на 2019 и 2020 годы. Проведен конкурс по отбору поставщика, в соответствии с требованиями законодательства проводятся закупочные процедуры. В этом году будет приобретено около 800 приборов. Параллельно прорабатывается вопрос с министерством социальной защиты населения края о составлении общего перечня граждан, нуждающихся в установке таких систем.
- Установка АПИ – одна из тех мер, которая будет способствовать снижению травматизма и гибели людей при пожарах. Эти относительно недорогие и простые в эксплуатации устройства способны при помощи звукового сингала, а отдельные модели и при помощи СМС-оповещения, оповестить людей о пожаре. Кстати, монтаж такого устройства не требует специальных навыков, установить его можно и самостоятельно, - рассказал заместитель председателя краевого комитета по гражданской защите Сергей Салямов.
Как сообщает пресс-служба правителтства региона, в первую очередь, снабдить «противопожарными будильниками» планируется дома, где проживают семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающие несколько детей, или имеющие детей с ограниченными физическими возможностями.
Напомним, что ежегодно в отопительный период в Хабаровском крае количество пожаров возрастает, в среднем, примерно на треть. Самыми частыми их причинами становятся нарушения требований пожарной безопасности при использовании электроприборов и печного отопления. С начала 2019 года в регионе уже произошло свыше 10 тысяч пожаров.
В крае проводят рейды в городах и сельской местности. Жителям объясняют общие правила пожарной безопасности, организуют бесплатную индивидуальную консультацию по противопожарному состоянию жилья.
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