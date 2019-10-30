В Хабаровском крае льготе приделают крылья

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам встречи с дальневосточникам





Напомним, что в сентябре в рамках Восточного экономического форума представители общественности Дальнего Востока делились своими предложениями с главой государства. В частности, председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов обратил внимание главы государства на сложности, связанные с проездом детей-инвалидов.

Сегодня, как сообщает пресс-служба правительства края, детям с инвалидностью проезд к месту лечения и обратно оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования. Квота предоставляется на основании направления, выданного региональным минздравом.

- Дети-инвалиды в крае получают квоту на проезд к месту лечения в основном железнодорожным транспортом. Однако дорога из Хабаровска до Москвы на поезде занимает шесть суток. Из Владивостока - еще плюс 12 часов, - сообщил Андрей Белоглазов. - Необходимо сделать так, чтобы дети-инвалиды, проживающие на Дальнем Востоке, имели возможность добираться до места лечения и обратно на самолете.

Белоглазов также затронул тему материнского капитала. Речь шла о возможности для сельских многодетных семей направлять полученные средства на подключение к центральному газо- и водоснабжению, водоотведению, а также на создание автономных условий для водоснабжения и водоотведения.

В итоге предложения хабаровского общественника вошли в итоговый перечень поручений Президента. До 15 ноября Правительство РФ должно рассмотреть новую возможность использования материнского капитала. К этому же времени чиновникам необходимо доложить о предоставлении льгот по оплате пролета к месту лечения и обратно для детей-инвалидов.





Ульяна Харитонова



