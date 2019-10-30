Ремонт улицы Краснореченской в Хабаровске продолжат в следующем году

О том, как реализуется в Хабаровске программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал во время пресс-конференции мэр краевого центра Сергей Кравчук. Он также ответил на вопросы журналистов, большинство их также касалось ремонта городских магистралей.

«В этом году мы выполнили план по ремонту дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Хабаровске реконструировано более 44 километров улиц. В этот список, к сожалению, не попала улица Краснореченская. Подрядная организация, которая выиграла конкурс, сделала некачественный проект реконструкции. Его пришлось отправить на доработку. После экспертизы нового проекта мы продолжим ремонт улицы в следующем году», - отметил Сергей Кравчук.

Также глава города рассказал о планах на следующий год. В рамках нацпроекта в Хабаровске отремонтируют еще больше улиц. В 2020 году обновят не менее 56 километров городских дорог. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделяется 1 миллиард 640 миллионов рублей.

«В план ремонта войдет ряд крупных улиц Хабаровска. Например, Шелеста, проспект 60-летия Октября, Рокоссовского, Южная и другие. В следующем году мы зайдем в ДОСы и будем ремонтировать дороги этого микрорайона», - добавил градоначальник.

Интересовались журналисты и судьбой площади имени Блюхера. Сергей Кравчук заверил, что подготовительная работа по ее реконструкции ведется. Сейчас идет доработка проекта с учетом замечаний горожан. После этого состоятся публичные слушания, где планы ремонта утвердят. Реконструкция начнется после прохождения экспертизы и согласований.

«Сейчас мы установили новую лестницу, чтобы пешеходам было легко попадать с улиц Гамарника и Слободской на площади имени Блюхера. В следующем году установим пандус для удобства маломобильных групп хабаровчан», - отметил мэр.

«Вообще, я дал поручение, чтобы впредь представителей общественных организаций инвалидов по слуху, зрению и колясочников приглашали на сдачу объектов с элементами доступной среды. Только после их вердикта мы будем принимать объект или заниматься устранением недочетов», - сообщил Сергей Кравчук.

В ходе пресс-конференции мэр развеял слухи о срыве сроков сдачи трех детских садов, которые возводятся в Хабаровске по национальному проекту «Демография».

«Дошкольные учреждения в микрорайонах «Ю-Сити», «Березки» и по улице Краснодарской «идут в графике». Строители успели завершить все работы по благоустройству территорий учреждений, что меня радует. Здания детских садов подключены к отоплению. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы. Один из детских садов мы сдаем 1 декабря. Остальные чуть позже», - рассказал глава города.

По словам мэра, после ввода зданий в эксплуатацию начнется процедура получения лицензий. Этот процесс займет от двух до трех месяцев.