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Доброе утро, читатели! Анонс событий на Хэллоуин
Сегодня, 31 октября в мире отмечают, современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. В Хабаровске в этот день тоже намечена праздничная программа.
Детей приглашают прогрузиться в страшно-интересную атмосферу ресторан «Патч». А в 19:00 здесь можно будет посмотреть фильм «Семейка Адамс»
Место проведения: ресторан "Патч" (ул. Ким Ю Чена, 44м, слева от ТЦ "Магазины радости"). Телефон для справок: +7 (4212) 473-288
Вечеринка с двумя Зомбоками пройдет в ресторане «Эхо». Приглашаются дети от 4 до 7 лет.
Место проведения:: ресторан "Эхо", Волочаевская, 54.
Телефон для справок: +7 (4212) 79-17-91
В этот таинственный день накануне устрашающей ночи приводите детей на квест доброй нечисти.
Место проведения: МиниМакс, ул. Павловича, 11
Телефон для справок:+7(924) 208-45-24
В гончарной школе "Колокол" с 15:00 до 17:30 пройдет детский мастер-класс "Стакан Летучая мышь".
Телефон для справок и записи: 8-924-216-65-60. ?
Место проведения: ул. Фрунзе, 32.
Семейный Halloween празднуют в баре "Гараж". Начало в 19:00.
Телефон для справок и бронирования: +7 (4212) 45-67-67.
Место проведения: бар "Гараж", ул. Волочаевская, 15.
Конкурс на лучший костюм, уроки магии электричества от ведьмы в World Class'иках
Подробности и запись по телефону: +7(4212)41-32-56, 64-64-64
Место проведения: World Class'ики, ул. Тургенева, 46, Восточное шоссе, 41
Пространство Laboratory организует увлекательную и жуткую вечеринку Хэллоуин. В программе приворотное зелье и закуски из преисподней, полеты на метле и другие зловещие конкурсы.
Телефон для справок: +7 (4212) 200-330, wa 8-914-158-03-30
Место проведения: ул. Муравьева-Амурского, 23, ЦУМ, 3 этаж, пространство Laboratory
Для взрослых караоке-баре "Счастье" организует Хеллоуин в стиле старого Голливуда
Только на этой голливудской вечеринке мужчины смогут предстать в образах известных киногероев, а прекрасные девушки могут выбрать самые эпатажные образы и оказаться в софитах Голливуда на красной дорожке. Начало в 21:00
Телефон для справок:: +7 (4212) 66-59-59.
Адрес: ул. Муравьева-Амурского, 9.
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