Без отрыва от мандатов: шалости депутатов Думы Хабаровского края

Вновь избранные хабаровские депутаты жалуются на коллег, фотографируются в костюме гопника и просят денег из бюджета





Депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Сергей Ильин обиделся на своих желто-голубых коллег. Его, выдающегося партийного работника, уважаемого народного избранника, отчитал коллега. За обычные прогулы.

Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Сергей Безденежных направил Ильину письмо, где проинформировал того о пропущенных заседаниях и предупредил о последствиях. Так, если «двоечник» еще раз пропустит без уважительной причины три «собрания», то будет изгнан из рядов членов комитета. А то и вовсе может быть вынесен вопрос о неэтичном поведении парламентария.

«В октябре 2019 года состоялось пять заседаний постоянного комитета думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, четыре из которых проводились во внеочередном порядке (10.10.2019 – 2 заседания, 17.10.2019 – 2 заседания, 22.10.2019 – 1 заседание). Вы не присутствовали ни на одном из указанных заседаний, предупредив об отсутствии только 17.10.2019 по причине командировки в Москву», - гласит текст послания.

Безденежных возмутился «свободным образом жизни» Сергея Ильина главным образом потому, что коммунист не считает нужным предупреждать председателя комитета о своих «самоволках». Сам же красный депутат занял скомбинированную позицию «если я не вижу, значит, этого не было» и «а вы… а у вас… а вы вот тоже нехорошие!» с приведением примера.

«Заседания комитета проводились по два в день, 17 октября и 22 октября, - сказал Ильин. - Меня о них некорректно информировали, даже не позвали, хотя по регламенту должны оповещать за трое суток. Да и вообще, я бы рекомендовал представителям партии ЛДПР обратить внимание на их депутатов. Например, Епифанова вообще ни на одном заседании думы не была».

А потом депутат и вовсе заявил, что он не угоден власти и на него таким образом давят. Стоит вспомнить, что при распределении должностей в думе Хабаровского края Сергей Ильин претендовал на одно из оплачиваемых бюджетом мест. Однако не смог получить желаемое кресло. Возможно, этот факт отразился на трудовом энтузиазме парламентария. А ведь впереди еще долгие годы депутатства...

«Павлом звать, Петлюрой дразнят»

Депутат хабаровской городской думы от партии ЛДПР Павел Шестопалов опубликовал в социальных сетях ряд крайне своеобразных фотографий. На одной из них он запечатлен в образе гопника.

Амплуа гопника сопровождается надписью «Салам всем достойным! Павлом звать, Петлюрой дразнят. Сам с Либерально-Демократовскими буду, на парт.взносы уделяю. P.S. просрочил книги, тем не менее проявил свою гражданскую позицию и оплатил штраф. Ибо гражданская культура и ответственность наше все!» (орфография и пунктуация сохранена. – Авт.).

«Эти фотографии не видел, но в курсе ситуации, - узнав о поступке сопартийца, сказал Михаил Сидоров, спикер хабаровской городской думы. - Насколько я понял, сделаны они были еще до того, как Павел стал депутатом гордумы. Кроме того, мы знаем его как очень веселого человека, иногда он любит пошутить. Не думаю, что стоит его за это осуждать, хотя такие публикации недопустимы для парламентария. Он сам очень переживает по этому поводу. Такие фотографии никто из наших депутатов больше выкладывать не будет».

Павел Шестопалов самый молодой народный избранник в городском парламенте (23 года). Видимо, в силу возраста и любви к театру он любит «поприкалываться». Мы тоже не чванливые пуритане, мы тоже любим хороший юмор. Но, Павел! А вы, собственно, зачем в депутаты-то пошли?

Очередь в кассу

Еще некоторые депутаты хабаровской городской думы и рады бы подумать о народе, но их на работе не отпускают на заседания. А те ослушаться не могут, ибо других источников дохода у них нет, а должности в парламенте не оплачиваемые. Но выход был найден: отправили письмо за подписью спикера мэру Хабаровска Сергею Кравчуку. В послании парламентарии попросили обеспечить их компенсациями за выполнение функций депутата.

Речь не шла о каких-то огромных затратах, а буквально о нескольких тысячах рублей. Но даже этот факт возмутил хабаровчан. Депутат, не приходящий на заседания, – было. Депутат, ябедничающий на коллег, – проходили. Депутаты-ученые, депутаты-рабочие, депутаты-гопники – часто. Но депутат-крахобор! Это уже слишком…

Поднятая волна общественного негодования привела к тому, что «ходоки за монетой» сами же и отказались от выплат компенсаций. По крайней мере, по последней информации. То есть возможно продолжение истории.

Сельские труженики

А вот сельских депутатов освободили от ежегодного декларирования доходов. Вообще, федеральным законом для трудящихся на бесплатной основе сельских парламентариев упрощен порядок предоставления сведений о своих доходах, расходах и имуществе, а также

аналогичной информации в отношении супругов и несовершеннолетних детей. Если семья такого народного избранника в течение отчетного периода не совершала сделок по покупке домов, квартир, ценных бумаг, транспортных средств, общая сумма которых превышает общий доход за три последних года, предшествующих году совершения сделок, то депутату можно не заполнять ежегодную декларацию.

Но при этом сохраняется обязанность первичного декларирования депутатами сельских поселений сведений о доходах в трех случаях: при избрании, при передаче им вакантного депутатского мандата или при прекращении осуществления ими полномочий на постоянной основе. Декларацию о доходах они должны предоставить в четырехмесячный срок соответственно с момента избрания депутата, передачи вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления полномочий на постоянной основе.

Аналогичные изменения, уточняющие порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений, и должен регулировать новый закон (кстати, принятый депутатами Законодательной думы Хабаровского края). В случае если в течение отчетного периода крупные сделки депутатами сельских поселений не совершались, они должны проинформировать об этом главу региона в установленном новым законом порядке.

*В статье использованы материалы пресс-службы Законодательной думы Хабаровского края, портала DVHab