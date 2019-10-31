Хабаровских студентов приглашают принять участие в олимпиаде «Я - профессионал»

Учиться в вузе и одновременно поработать в крутой компании? Попробовать свои силы в зимней школе и на карьерном форуме? Лично познакомиться с руководителями крупных российских предприятий? Все это возможно, если принять участие в олимпиаде. Заявки принимаются до 18 ноября.

Организаторы студенческой олимпиады получили уже более 300 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В 2019-2020 гг. олимпиада проводится по 68 направлениям - от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.

Как отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара, самыми популярными направлениями третий год являются "Лечебное дело и педиатрия" (14 тыс. заявок), "Биология" (12 тыс.) и "Психология" (11,9 тыс.).

Регистрация на олимпиаду началась 2 октября. Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация продлится до 23:59 мск 18 ноября. Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября. Победители будут определены весной 2020 года.

Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотых медалистов наградят премиями: 200 тыс. рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тыс. рублей – по треку «Магистратура».

Также будет организована образовательная программа. С 25 января по 28 февраля пройдут 18 профильных зимних школ. Зарегистрироваться на них можно в период с 1 ноября по 8 декабря.

- Зимние школы - это образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских учебных курсов, где талантливые молодые люди встречаются с единомышленниками со всей страны. Лекции и мастер-классы для них проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели. Для участия в зимних школах необходимо будет пройти дополнительный конкурс. Занятия пройдут в семи российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре, - сообщили организаторы.

«Я - профессионал» - масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных.

Это социальный лифт для талантливых студентов разных специальностей, позволяющий продолжить обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в крупной компании. «Я - профессионал» один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным.