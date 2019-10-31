Год театра: Все по-кукольному

В Хабаровске прошла «Лаборатория 13», организованная хабаровским Театром кукол. Лаборатория даже не прошла, а случилась почему-то совершенно неожиданно, хотя все о ней знали. И даже не лаборатория это была, а творческое обживание нового пространства для хабаровского краевого Театра кукол – в здании бывшей Новоапостольской церкви. Летом это помещение освежили эскизом спектакля ТЮЗовского фестиваля «Наша тема». И вот «Лаборатория 13».

Первый спектакль в 20:00. К этому времени уже стемнело. Подъезжали такси, из него выглядывали таксисты, уверенные, что приехали на ведьмовский шабаш, через мгновение из автомобилей выходили вполне себе серьезные дамы. Почему-то вспоминалась Надежда Тэффи, а точнее, ее «Демоническая женщина»: «Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря».

Сдержаться потому не было никакой возможности:

- Вы молиться или рыдать?

Зрелые дамы смотрели как-то мимо меня, словно никто у них ничего и не спрашивал, и, естественно, не отвечали. Пахло сыростью, осенью, хотелось искусства и кофе. Пушкина не хотелось совсем. Особенно его Болдинскую осень.

Кофе был черный, бесплатный, как и вход. Что-то же должно в этом мире быть бесплатным, хотя бы театральное искусство.

Одно из главных достоинств этой лаборатории заключалось в том, что она собрала представителей не только Театра кукол, но и в первую очередь Театра юного зрителя, Театра драмы и Музыкального театра. Получилось пусть временное, но вполне себе творческое отчасти братство, отчасти сестричество.

После показов эскизов были обсуждения и даже осуждения, перепалки, исполненные какой-то особой хабаровской ненависти. Не хочется писать, что женской, хотя дамочки и были зачинщицами. Им казалось, что все спектакли о том, что женщин унижают, хотя феминизма было не столько много, как его бульканья. Когда один толстощекий молодой человек, казалось, неожиданно для себя крикнул, что женщинам нравится насилие, чудом его не растерзали разгневанные любительницы театрального искусства. В этот момент почему-то думалось, что лучше, чем Ив Энцлер и ее «Монолог вагины» нет и не будет, а что тысячу раз пересказанное почему-то оставляет равнодушным. Одним словом, если бы этот парень сдуру не напомнил про синдром графини и разбойника, никакой остроты бы и не было, все тихо бы согласились, что белое - это белое, а насилие должно быть наказуемо если не уголовно, то хотя бы административно.

Эскиз, который назывался «Урд», некоторых посетителей лаборатории сделал счастливыми. Простенький сюжет о том, что грешить не стоит даже по мелочи и нужно обязательно позвонить маме, сразу нашел отклик в сердцах молоденьких хабаровчанок. Кто-то даже всплакнул. Язык пьесы, чем-то похожий на язык произведений, посвященных очеловечиванию пролетариата во времена перестройки, по сути - такой же атавизм, как и стихи певца гопоты Асадова, тем не менее не вызвал протеста. На лицах было написано: «Очень миленько». Казалось, еще чуть-чуть и эти молоденькие лица сморщатся, превратятся в физиономии «запеканок», они закружат в карамболине, захороводятся в карамболетте. Однако такой чертовщины не случилось, все закончилось каким-то старческо-молодежным попискиванием, и резонный вопрос о необходимости сегодня моралите повис в воздухе.

Можно, конечно, долго юродствовать, но артисты Театра драмы, подготовившие этот эскиз, явно сделали шаг от вранья «советского традиционализма», наигрышей в стиле Станиславского в сторону зрителя, в сторону правды. По крайнее мере старались быть искренними как могли. Больше бы им смелости, энергии!

«Стражи Тадж-Махала» - эскиз, подготовленный Петром Нестеренко. Самое маскулинное представление этой лаборатории. Если бы этот эскиз не открывал лабораторию, могло сложиться странное впечатление, что и он про женщин, что и он за феминизм.

Эка неожиданность, что мы, как волчья стая из маленьких Акелл, так и ждем, когда промахнется большой Акелла. И если нужен Акеллин гарем, так не из-за сладострастия, а чтобы вожаку насолить, показать его никчемность.

Жаль, что не было попытки препарирования такого понятия, как «мужская дружба». Жаль, что раз деликатно мелькнувший Кремль не получил дальнейшего развития. Тысячу раз жаль, что и здесь не хватило смелости, не хватило хулиганства, одним словом, «Мумий Тролль» вместо The Beatles. Поэтому даже и не мелькнула тема преемника, а это сегодня как никогда актуально.

Хотя, думается, что эстетствующим девицам, читающим книжечки, такое должно понравиться. Были и кровь, и отрубленные 20 тысяч рук, и даже оставленные дома на Большом Уссурийском острове. Вроде бы про мужчин, зато без всяких угроз, стерильненько.

Слушая на обсуждении этого эскиза историю про одного бывшего панка, который стал чиновником, ржал. И в Хабаровске когда-то были панки. Днем попанкуют, а вечером к маменьке: ванну с шампунем примут, борща поедят, а потом баиньки – устали ведь от панкования за день. Сегодня они повзрослели, детей нарожали, выступают против жевательной резинки, кока-колы и агрессивной американской культуры.

Были ли они панками? Нет, конечно. Просто время обертку малость истрепало, сущность выявилась.

Все-таки сволочь, этот Виталий Федоров! Не влюбиться в его работы невозможно, несмотря на самоцитирование, цитирование кого-то еще, до одури кажущуюся только федоровскую логику, скорее похожую на еле заметный пунктир. Эскиз назывался «Когниция». Два актера - сам Виталий Федоров, естественно, отвечал за мужскую ипостась. За женскую отвечала нежнейшая актриса хабаровского Театра кукол Татьяна Ланец.

Хватило бы и первой части, чтобы говорить об ужасе взрослой жизни – отношениям без любви, точнее, вроде бы как… как бы любовь. А зачем? А скрепы такие, а так принято. Ужас, если это ужас, появляется не сразу. Сначала были любопытны поддержки друг друга. Оказалось, что довольно хрупкая Татьяна Ланец вполне может выдержать вес своего компаньона по эскизу. А через некоторое время становилось тошно и от поддержек, и от пауз.

«К черту все эти отношения!», и, словно почуяв категоричность зрителей, началась вторая часть. Словно нереализованная энергия и невоплощенная любовь сублимировались в насилие, в ненависть. Грань была настолько тонка, как в жизни. И вот все пропитано ненавистью. И зеркало разбито, и танцы на осколках, и чудом сидевшие рядом зрители и актеры были не ранены. Хотя кровь была - Виталия Федорова. Так, царапина. И скотчевые ленты, словно засохшие мужские следы на теле актрисы. Этим самым скотчем приглашенные из зрительного ряда прилепляли героиню к входной двери в зал…

Но самый сильный момент получился случайно. Откуда-то выполз маленький паучок. Он на время примирил и объединил героя и героиню. Миг получился какой-то хрустальный. Так иногда примиряет мужчину и женщину ребенок. На время. Словно нажимает паузу…

После этого эскиза хотелось помолчать. Дамочек завела тема насилия. Пока они неистовствовали, думалось, что природа у нас звериная. «Отчего людям в мире жить, раз они от обезьян?» - это из одного рассказа Вячеслава Шишкова. И еще думалось про графиню и разбойника, про гопника и библиотекаршу, про слесаря и учительницу музыки.

Если в трех предыдущих эскизах кукольный театр и возникал, то или надуманно, или случайно. Хотя в «Когниции» была вполне успешная работа с фактурами – со скотчем, со стеклянными осколками. По-настоящему проявился кукольный театр в работе Татьяны Ланец «РыжаЯ».

Все наоборот началось с того, что зрительный ряд был длинный, скамейки был поставлены друг напротив друга. Зрители были обречены наблюдать за соседями, и в этом уже была некая кукольность. Все это было похоже на вокзальный зал ожидания, где ждут не прибытия поезда, а спектакля, сказки. Сказка прибывает, и оказывается она как-то уж сильно по-андерсоновски грустной. Девочка так мечтала стать балериной, а ее отдали на народные танцы. Любимая бабушка в своем сумасшествии так похожа на Бабу Ягу.

- Мне, - говорит Татьяна Ланец, - нужна свобода.

- Так, может, ты не актриса, а режиссер?

- Зубы у меня еще не выросли до режиссера. Я как ребенок, который берет новую игрушку и рассматривает, и ему это нравится.

- Две удачи - одна режиссерская, вторая актерская у Виталия Федорова…

- Я никогда не плачу на людях, я не люблю, когда актеры плачут. А тут заплакала, у меня была истерика в федоровском эскизе. А вдруг люди подумают, что я специально, а я не специально, так получилось.

- Если вернуться к твоему эскизу…

- Все это я, все это мой собирательный образ, этот шкаф - все это мое. Это мое детство.

- Как актриса кого бы хотела сыграть?

- Медею. Я имею в виду современный театр. Это и театр кукол, и хореография, и драма.

- Театр кукол - это же не только перчаточные куклы.

- Да! В Хабаровске люди не знают, что такое театр кукол, у нас почти нет примеров спектаклей.

- ?

- У нас есть «Почтарская сказка» и «Сны» (спектакль «Сны» в этом году был номинирован на национальную премию «Золотая маска»). Почему-то такие спектакли идут недолго. Мне бы хотелось, чтобы в этом здании был другой театр.

- О чем же был твой эскиз спектакля?

- О том, что болит. Когда ставил Виталий Федоров в нашем театре спектакль «Бабушкин домик», я ему сказала, что давно хочу стать режиссером, хочу учиться. А он мне: «Зачем тебе учиться? Просто делай о том, что у тебя болит». Я на фестивале «Новые грани» сделала эскиз, и мне стали писать, что мне нужно развиваться в этом направлении. Потом съездила на школу СТД, поработала с Борисом Павловичем. Эта фраза «Начал? Херачь» (Татьяна Ланец была в футболке с такой надписью. – Авт.) появилась тогда, когда я выходила и поливала всех кровищей. Боря сидел весь в кетчупе и говорил: «Посмотрите на Ланец! Начал? Херачь! Нельзя останавливаться!».

Наверное, одним из самых сильных образов был бумажный человечек на качельках в эскизе «Кто я» Элистина Михайлова, главного режиссера хабаровского Театра кукол. Эскиз спектакля по мотивам фильма Андрея Тарковского «Ностальгия».

Человечек, конечно, качался при помощи актеров. И черные актерские руки, раскачивающие качели, тоже были символичны. Из света во тьму, из света во тьму. Такой незаметный бумажный человечек, такой же, как и мы, и беззащитный, и ломкий. И мы так же в течение всей своей жизни делаем шажки из света во тьму и обратно. И в какой-то момент сгораем. Люди безразлично смотрят на это, некоторые любуются огнем, другие советуют: «Ножка-то не догорела, вы ее в огонь-то подкиньте. Нехорошо». А третьи брезгливо морщат нос: «Навоняли!».

И здесь подвела любимая привычка иных хабаровчан упрощать, нежелание видеть и чувствовать объемно. Опять «Мумий Тролль», но уже зрительский: «А вот мы против того, что автор считает, что главная задача женщины - рожать». Попытки Элистина объяснить, что это мнение Тарковского, услышаны не были. Тарковский-то великий и к тому же умер. Зато хороши были для многих символы сперматозоидов в виде Гитлера. (Дамы решили, что если короткие усики, то обязательно должен быть Гитлер.) Так для многих рок-н-ролл - это какой-нибудь подросток из подворотни в пролетарском квартале, гнусаво орущий про то, что звезду зовут Солнце, а перемен и любви нет.

- В этом эскизе главное - проблема выгорания. Центрального персонажа должен был сыграть мужчина, к сожалению, в последний момент он оказался занят. Поэтому пришлось за три дня все переиграть. В итоге центрального персонажа сыграла артистка Театра кукол. Получилось так, что выгорание мужское - это одно, а выгорание женское - это совсем другое. Это, скорее, нереализация, - рассказал Элистин Михайлов.

К сожалению, а может, и к счастью, не удалось попасть на эскизы SilentStories и «Клаустрофобия», уж слишком они были камерные.

Удалась ли «Лаборатория 13»? Наверное, да. Три дня здание бывшей Новоапостольской церкви гудело. Театральное погружение случилось, зрители быстро привыкли к новому пространству.

Что касается нового театрального языка, новых режиссерских приемов, то все спорно, как спорно изначально театральное искусство. Кстати, неспроста церковь отрицала театр, отрицала лицедейство, считала этот порождением языческого мира. Этот так, к слову.

…А здание-то Новоапостольской церкви классное, чистое от всяких культурных наслоений. Пиши свою историю, какую хочешь. Собственно, новая история уже началась. Осталось только пожелать удачи.

Юрий Вязанкин