Новости
Дороги из асфальта и полиэтилена могут появится в России
Снизить износ автомобильных дорог в России поможет новая технологии.Асфальтное покрытие предлагают укрепить прочным материалом - сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Это позволит ремонтировать магистрали в три раза реже считают разработчики.
С предложением укрепить российские дороги выступили разработчики из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова. Сейчас этот полимер используют в протезировании суставов, изготовлении бронежилетов и даже производства ракет и самолетов.
Его материал весьма дорогой, поэтому ученые предлагают создать совместный проект, который поможет удешевить продукт и использовать его в строительстве дорог. По задумке из полимера будут создавать специальные армирующие сетки, которые помещаются внутрь дорожного покрытия и защищают его от разрушений. Достаточно просто, но такой метод сможет увеличить работу трассы минимум в три раза, считают ученые.
Отечественный бизнес согласится вкладывать деньги в новую технологию, только если увидит реальный спрос на этот полимер, говорят эксперты.
Эффективность материала в дорожном строительстве нужно подтверждать с помощью испытаний.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 876
С места событий: Останки на берегу водоема10 484
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 323
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 366
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136