Дороги из асфальта и полиэтилена могут появится в России

Снизить износ автомобильных дорог в России поможет новая технологии.Асфальтное покрытие предлагают укрепить прочным материалом - сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Это позволит ремонтировать магистрали в три раза реже считают разработчики.





С предложением укрепить российские дороги выступили разработчики из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова. Сейчас этот полимер используют в протезировании суставов, изготовлении бронежилетов и даже производства ракет и самолетов.

Его материал весьма дорогой, поэтому ученые предлагают создать совместный проект, который поможет удешевить продукт и использовать его в строительстве дорог. По задумке из полимера будут создавать специальные армирующие сетки, которые помещаются внутрь дорожного покрытия и защищают его от разрушений. Достаточно просто, но такой метод сможет увеличить работу трассы минимум в три раза, считают ученые.

Отечественный бизнес согласится вкладывать деньги в новую технологию, только если увидит реальный спрос на этот полимер, говорят эксперты.

Эффективность материала в дорожном строительстве нужно подтверждать с помощью испытаний.