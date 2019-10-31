Льготы по налогам предоставят многодетным семьям

В Хабаровском крае многодетные семьи смогут получить льготы по налогам на имущество. Семьи освобождаются от уплаты налога на шесть соток земли и частично на жильё. Правда, если в собственности находится несколько земельных участков, то льгота предоставляется только по одному.

- Гражданам, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, при исчислении земельного налога предоставляется налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади принадлежащего им участка. Если у гражданина несколько земельных участков, льгота будет предоставляться только по одному из них. А по какому, налогоплательщик должен выбрать сам и сообщить о своем выборе в налоговую инспекцию, подав соответствующее уведомление. Представить его необходимо до 31 декабря года, за который исчисляется налог, а не до 1 ноября, как раньше, - сообщили в Управлении ФНС России по Хабаровскому краю.

Также многодетные семьи имеют право на льготы по налогам на жильё. Дополнительный вычет предоставляется на 5 квадратных метров общей площади квартиры или 7 квадратов для частного дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Указанные налоговые вычеты применяются при исчислении имущественных налогов за 2018-й год. Льгота предоставляется автоматически на основании сведений, имеющихся в распоряжении у налоговой службы. Однако не помешает перепроверить.



По вопросу предоставления льгот обратитесь по телефону контакт - центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.