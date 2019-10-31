Проспект Первостроителей стал безопасным и качественным





В Комсомольске-на-Амуре полностью завершен ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проспект Первостроителей был введен в эксплуатацию еще в середине 80-х годов. С тех пор здесь проводили только ямочный ремонт. На участке от Аллеи Труда до железнодорожного вокзала, общей протяжённостью около 2,2 км, уложено два слоя нового асфальта с использованием геосетки. Нанесена дорожная разметка, установлены новые бордюры, отремонтированы тротуары, оборудованы дорожные знаки и новые автобусные остановки.

Обновлённый проспект оснастили системой видеофиксации, о необходимости которой уже несколько лет говорили городские активисты. Одновременно на проспекте работали муниципальные коммунальные предприятия. Они привели в порядок инженерные коммуникации, чтобы в будущем исключить возможность аварийных ситуаций и необходимость вскрытия отремонтированной дороги, - рассказал начальник управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства Комсомольска-на-Амуре Валерий Марков.

Помимо проспекта, в городе отремонтировано 20 дорог протяженностью более 22 км. Стоимость работ превысила 370 млн рублей. Уже формируется план ремонта улично-дорожной сети на следующий год с учетом предложений горожан и состояния дорог, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Планируется, что до 2024 года на повышение качества дорожной инфраструктуры региону выделят более 23 млрд рублей. На эти деньги приведут в нормативное состояние более 300 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также более 400 км дорог в Хабаровской городской агломерации и более 170 км - в Комсомольской. Особое внимание уделяется расширению дорожной сети и ее пропускной способности, - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его участниками являются 83 региона.