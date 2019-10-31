С наркоманией и алкоголизмом будут бороться сообща

В Хабаровске прошло заседания городской антинаркотической комиссии. Мэр города Сергей Кравчук уверен, что только общие усилия помогут решить проблему зависимости.

В краевом центре работают около 20 общественных организаций, которые занимаются вопросами реабилитации и социализации зависимых. Некоторые участвуют в конкурсе грантов от муниципалитета по этому направлению. Однако в целом по городу эта работа ведется разрозненно.

«Нам необходимо объединить усилия в борьбе с этими серьезными болезнями: муниципалитет, общественные организации, специалисты от УВД, медицины, социальные работники. Конечно, у городских властей нет прямых полномочий для решения этого вопроса, но мы можем организовывать и координировать такую деятельность. Сейчас важно сосредоточить внимание на работе по профилактике наркомании и алкоголизма. Необходимо создать в обществе нетерпимость к этим явлениям. Инструментов много - это лекции, беседы, семинары, посещение специализированных учреждений, где проходят лечение наркозависимые, и многие другие формы работы», - отметил мэр краевого центра Сергей Кравчук.

Управления здравоохранения и образования администрации Хабаровска в этом году запустили проект «Будущее – выбор молодых». В его реализации участвуют специалисты краевой психиатрической больницы, епархии, краевое министерство образования. Проект предназначен для старшеклассников и студентов профессиональных образовательных учреждений и вузов.

«Специалисты рассказывают молодежи о вреде и последствиях употребления наркотиков и алкоголя. На сегодняшний день мы охватили 24 учреждения образования. Участниками проекта стали почти 2 тысячи учеников и студентов, а также их родителей. Я считаю, что такая работа принесет положительные плоды», - рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Участники заседания антинаркотической комиссии высказали идею о проведении масштабного форума. Мероприятие призвано собрать под одним крылом все общественные организации, заинтересованные структуры, а также органы власти, которые занимаются данным вопросом. Форум планируется провести в следующем году.