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С наркоманией и алкоголизмом будут бороться сообща
В Хабаровске прошло заседания городской антинаркотической комиссии. Мэр города Сергей Кравчук уверен, что только общие усилия помогут решить проблему зависимости.
В краевом центре работают около 20 общественных организаций, которые занимаются вопросами реабилитации и социализации зависимых. Некоторые участвуют в конкурсе грантов от муниципалитета по этому направлению. Однако в целом по городу эта работа ведется разрозненно.
Управления здравоохранения и образования администрации Хабаровска в этом году запустили проект «Будущее – выбор молодых». В его реализации участвуют специалисты краевой психиатрической больницы, епархии, краевое министерство образования. Проект предназначен для старшеклассников и студентов профессиональных образовательных учреждений и вузов.
Участники заседания антинаркотической комиссии высказали идею о проведении масштабного форума. Мероприятие призвано собрать под одним крылом все общественные организации, заинтересованные структуры, а также органы власти, которые занимаются данным вопросом. Форум планируется провести в следующем году.
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