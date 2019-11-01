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Доска и тоска: В Хабаровске в очередной раз ремонтируют набережную
После паводка-2019 обнаружилось, что на территории популярного среди хабаровчан места отдыха появились проблемы (ямы, провалы, осыпи) и недостатки - в негодность пришли сотни квадратных метров террасной доски.
И если подсыпка мест, где просел грунт, и укладка плитки были успешно организованы, то благоустройство прогулочной территории нижнего яруса, что идет вдоль набережной от утеса к яхт-клубу, может вылиться в серьезные проблемы. Менять всю террасную доску или делать точечную замену? И в прошлом году топило, и в этом вода долго стояла. «Из-за ила и речного мусора значительная часть террасной доски пришла в негодность, и очистить ее очень сложно», - печалятся в краевой дирекции спортивных сооружений. А столько всякого забилось под настилы!
Люди быстро привыкают к хорошему. Ведь как приятно пройтись по ровному и прочному покрытию!
Можно поступить радикально – все террасное покрытие с территории набережной убрать, оставив сидушки на склоне, и отшлифовать бетонное основание под прогулочную территорию. Тут ни одна стихия - что большая вода, что ледовые глыбы во время ледохода - не порушит. Так, бетон покарябает. Но пройтись по «теплой» доске из древесно-полимерного композита как-то приятней, чем по бетонке. Вы не находите? Хотя может быть масса вариантов частичного благоустройства. Из области «хотелок» прошлого Российской империи – пустить мореный дуб для скамеек на склоне нижнего яруса. А что, благородно и исторично.
И не стоит в очередной раз лепить дешевый отделочный слой на нижние части ротонд, что обращены к Амуру. Все равно смоет или сдерет – большая вода это регулярно и неотвратимо делает. Сейчас отлетающие куски смотрятся убого. Может, стоит поискать иные, более прочные отделочные материалы?
Предлагаем читателям высказать свое мнение: какой вы хотели бы видеть любимую зону отдыха хабаровчан. У вас есть предложения?
Эдуард Попов
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