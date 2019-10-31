Гореть, тонуть, терпеть?

Хуже пожара и потопа может быть только бездействие чиновников

В ситуации стихийного бедствия оказались братья Колесниковы. Несколько лет назад они вступили в права наследства дома и небольшого участка по адресу: г. Хабаровск, улица Промывочная, 10. Оба давно прописаны по другим адресам, но право стать собственниками отчего дома никто не отменял. Усадьбу совместно использовали как дачу. В результате воздействия паводка 2019 года и урожай сгинул, и семейная изба получила повреждения.

По словам Евгения Шипицына, главного специалиста отдела благоустройства Железнодорожного района, выходит, что потерпевшими от воды братья Колесниковы не являются как не имеющие прописку по указанному адресу. И если хотят получить компенсацию, то сначала - в суд. Вот когда закон их признает потерпевшими, то тогда и в администрации включат в список на получение компенсации. Об этом был материал «Не стоит уповать на небеса» (см. «Молодой дальневосточник XXI век», №39, 25 сентября - 2 октября 2019 года). Ситуация братьев Колесниковых – один из 22 подобных случаев в Железнодорожном районе.

Терпеть всю жизнь

Все готовы помочь потерпевшим, никто не против. Вот только выезд на место «происшествия», на улицу Промывочную, показал, что и захода воды на участки, и подтопления ряда домов можно было избежать. По крайней мере на улице Промывочной. Если бы в администрации района в свое время разобрались по существу.

Колесниковы еще несколько лет назад начали бить тревогу, рассылая во многие инстанции письма с жалобами на сложившиеся в их околотке в связи с самоуправством некоторых крепких хозяев проблемы. «Последний раз такую большую воду, как в этом году, видели в 1966-м. Тогда на нашем участке мы рыбешку ловили», - рассказывает Юрий Колесников. И говорит о старой, еще деревянной системе водоотвода, которая в 1966-м не справилась с диким количеством воды. Но сейчас, после постройки трассы на поселок им. Горького, здесь стоят современные бетонные сооружения солидной пропускной способности.

«Работают вполовину: из-за осыпи часть коллектора оказалась перекрыта. Но и оставшегося объема вполне достаточно, чтобы все воды из-за насыпи могли спокойно уйти в приток реки Черной. Если бы не эти железные трубы», - чертыхается Юрий Колесников.

Железные трубы неизвестное лицо (так указано в официальном документе) положило, выполнив «работы по благоустройству проезда к жилым домам через кювет». Казалось бы, чего ж плохого? Ну, положил неизвестный герой две металлические водопропускные трубы, как изящно выразился проводивший проверку государственный инспектор Хабаровского края в области охраны окружающей среды Андрей Савкин, «большого диаметра». И черт с ним, что одним росчерком пера лихого молодца приток реки Черной стал придорожным кюветом улицы Пропарочной. Хуже другое - в реальности одна из труб диаметром 90 сантиметров уже практически полностью забита мусором. Так что пропускная способность, и без того не великая, уменьшилась раза в два. А дальше, по мере продвижения по окрестностям, в частности по улице Пропарочной, проблемы в деле водоотвода из этого околотка все возрастают.

Соседи - злые

Напор воды, что вытекает из водопроводного коллектора высотой в метр и шириной сантиметров 70, по всем физическим законам никак не пройдет в одно-единственное отверстие диаметром менее метра. И значит, все воды, что не прошли «игольное ушко», ринутся через дорогу, на участки. А за железнодорожной насыпью, на территории промзоны, вода легко скапливается в огромных количествах. «На момент осмотра 27 апреля 2017 года в железобетонных водопропусках, проложенных под ул. Промывочной, остался лёд. Намерзание воды происходило периодически в течение зимнего периода, что подтверждается многочисленными слоями замерзшей воды. Подобное послойное намерзание воды в зимний период в водопропускных трубах свидетельствует о неоднократных несанкционированных сбросах неустановленными лицами сточных вод в водоотводящие лотки, проложенные через территории производственных баз хозяйствующих субъектов», - рапортует Андрей Савкин.

Если к этому добавить любые серьезные осадки, в том числе и вешние воды… Все это способно в очередной раз создать проблемы с локальным потопом на улице Промывочной.

Делай как я!

Пик переписки по проблеме водопропуска пришелся на 2017 год.

В 2019-м, уже после схода большой воды, так и не установленное властями неизвестное лицо, что владеет участком с адресом Промывочная, 6, продолжило гадить соседям. В этот раз оно положило в водоотводный лоток напротив своего дома трубу диаметром 60 сантиметров и сверху все это присыпало гравием толщиной в полметра. Для собственного удобства, дабы длинномерные грузовики, что заезжают на территорию участка, имели больший радиус разворота. А то, что уменьшается пропускная способность водоотводной канавки и в случае замерзания воды в трубе вешние воды опять пойдут через дорожное полотно в огороды соседей, кого это волнует? Неизвестный ни властям Железнодорожного района, ни прокуратуре края, ни краевой инспекции в области охраны окружающей среды эффективный собственник участка по улице Промывочной, 6 увеличивает капитализацию своих активов. Так что очередной потоп на улице Промывочной по весне 2020 года гарантирован. Без всяких стихийных бедствий.

Эдуард Попов