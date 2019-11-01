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Самый важный октябрьский закон назвали депутаты Госдумы
Парламентарии высказали мнение, что самым долгожданным нормативным актом стал закон «об обманутых дольщиках». По словам депутата Вячеслава Володина, поправки в действующее законодательство позволят вкладчикам в «прогоревшее» строительство получить денежные компенсации, даже если будущий дом так и не будет достроен.
Таким образом, депутаты добились государственной защиты граждан от нечистых на руку застройщиков и строителей.
Также с 1 октября вступили в силу законы об индексации пенсий для военнослужащих на шесть целых и три десятых процента, увеличении заработных плат сотрудников «бюджетной» сферы страны на четыре целях и три десятых процента.
Октябрьские изменения облегчат жизнь и автолюбителям. Теперь можно оформить европротокол без привлечения сотрудника полиции, если у всех сторон конфликта есть действующий полис обязательного автострахования и, желательно, установлена «кнопка» ГЛОНАСС. Страховые «евро»-выплаты по всей стране увеличены до максимальных «столичных показателей» в 400 тысяч рублей.
По решению правительства в России на 10% снижена ставка НДС на отечественные фрукты и овощи и на двадцать процентов повышен налог на пальмовое масло.
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