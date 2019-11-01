Городская среда Хабаровского края в ТОПе

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ оценил качество проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В Хабаровске Максим Егоров осмотрел несколько общественных пространств, которые были благоустроены в рамках федерального проекта, а также проверил качество выполнения программы капремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.





- Хабаровский край занимает лидирующие позиции по реализации программы. Очередной рейтинг субъектов будет представлен 1 ноября. По проектам регион идет в графике, и я не вижу предпосылок для ухудшения позиции в этом году. Мы видим, что качество работ улучшается, это подтверждают и параллельные рейды различных общественных организаций, - отметил Максим Егоров.





Всего участниками регионального проекта в 2019 г. стали 39 муниципальных образований. В Хабаровске появится 7 новых общественных пространств. Всего на благоустройство территорий из бюджетов различных уровней направлено около 434 млн рублей. Работы до конца года должны быть завершены на 131 объекте. Введены в эксплуатацию 97.





Замглавы федерального министерства посетил новый сквер в районе Матвеевского шоссе и сквер возле многоквартирного дома по улице Карла Маркса, 111. Территории облагородили прогулочными дорожками, провели освещение, организовали площадку для занятий воркаутом.





При Максим Егоров высказал ряд замечаний по обустройству систем отвода воды, которые необходимо устранить до наступления холодов.



