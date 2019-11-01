Валентина Матвиенко наградит школьника Баху

Хабаровского школьника Бахтиера Усмонова, который спас своего товарища, упавшего в колодец с кипятком, наградят в Москве в рамках проекта "Дети-герои", сообщает Восточный округ войск нацгвардии.

Федеральная служба войск нацгвардии России совместно с Советом Федерации проводит VI Всероссийский гражданско-патриотический проект "Дети-герои", в рамках которого чествуют детей, совершивших героические и мужественные поступки.

"В число 20 юных героев со всей России, выбранных для участия в торжественной церемонии награждения в Совете Федерации, вошли трое детей из Дальневосточного федерального округа. Хабаровский край будет представлять десятилетний Бахтиер Усмонов, который в конце мая 2019 года совершил по-настоящему мужественный поступок - спас жизнь своему другу, провалившемуся в незакрытый коллектор, доверху наполненный горячей водой", - говорится в сообщении.

Спасенный ребенок получил ожоги 40 процентов тела, сейчас он продолжает профилактическое лечение, но уже даже ходит в школу.

А Баха в будущем мечтает стать офицером.

- Сейчас Баха, как его называют одноклассники, учится в третьем классе школы № 23 Хабаровска, увлекается футболом и занимается в спортивной секции. Уже год как он с гордостью носит форму кадета. Для него это не просто обязательный школьный атрибут. К ней он относится с трепетом - в будущем мечтает стать офицером, - говорится в сообщении.

Церемония награждения пройдет 1 ноября в Совете Федерации. Ребят наградят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.