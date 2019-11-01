Явление расселения с позиции управления

Гость редакции – Иван Анатольевич Стицкий, начальник отдела развития территории и торгов департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска.

- Иван Анатольевич, что такое «развитие застроенных территорий»?

- Есть городская программа развития застроенных территорий. В соответствии с программой мы выставляем на аукцион территории, где есть ветхие дома. На аукцион приходит частный инвестор. Побеждает тот, кто предложит наибольшую цену. Заключает с нами договор. По условиям договора он должен расселить всех жильцов за свои деньги, без участия администрации города, снести все бараки и построить что-то свое хорошее на память потомкам. Пример: вы знаете Гупровский городок на пересечении улицы Джамбула и Амурского бульвара - часть бараков там уже снесена. Это сделано в рамках городской программы по развитию застроенных территорий.

- Инвестор местный?

- Местные застройщики десять лет ходили вокруг этой территории, но никто не решился подступиться. Там большой объем расселения - 29 ветхих домов, примерно 270 квартир. Ни один из местных застройщиков за это не брался. Нам удалось привлечь иногороднего застройщика из Ижевска. Довольно мощная структура, они строят по всей стране.

- И как вы их привлекли?

- Как выяснилось, собственник компании инкогнито приезжал в Хабаровск весной 2017 года. У него такая практика: он ведет себя как тайный покупатель. Объехал все дальневосточные города и выбрал Хабаровск, увидев здесь перспективу и нормальное отношение властей.

Летом того же года приехала его команда, мы провели переговоры, показали несколько территорий. Им понравился Гупровский городок. На аукцион никто, кроме этой компании, не пришел. Будущий застройщик заплатил в бюджет около 12 миллионов рублей за право заключения договора. По условиям договора он должен всех расселить до 2026 года.

Мы впервые ввели поэтапность расселения. Первую часть своих обязательств компания уже выполнила – пять бараков расселены досрочно, хотя срок был до сентября 2020 года. А наши местные застройщики могут расселять и по пять, и по десять лет.

Мы примем все меры, чтобы до конца этого года компания получила землю и даже, возможно, разрешение на строительство. После этого они начнут расселение второй и третьей очередей.

- Где люди получили жилье?

- Это самый насущный и болезненный вопрос. По закону жестких ограничений по расселению нет – главное, чтобы квартира была в Хабаровске. У людей бывает обманчивое мнение о предоставлении жилья в том же районе, где они жили до расселения. И в качестве аргумента приводят Москву. Для нас это не аргумент. В Москве проводится реновация – там свои условия, которые на страну не распространяются. Для нас условие – золотая середина между тем, что может застройщик, и тем, что хочет человек.

- Можно ли в таком случае получить компенсацию?

- Мы сейчас стали работать по-другому. Собрали людей в мэрии, представили застройщиков, их контактные данные. Рассказали, что с жильцами частных квартир в бараках застройщик работает по двум схемам: либо покупает им квартиры, либо дает компенсацию. С жильцами муниципальных квартир происходит по-другому. Застройщик покупает квартиру, передает ее в муниципальную собственность, а мэрия передает ее людям по найму. Дальше наниматели могут ее бесплатно приватизировать, если захотят.

Есть опыт хабаровской компании, которая занималась расселением двухквартирных одноэтажных домов по улице Тихоокеанской (в районе 51-й школы). Семь домов уже расселили. Люди настолько устали жить в таких домах, что сходу взяли компенсацию, и часть из них уехала жить в Сочи.

Другой пример. Два многострадальных дома на улице Дикопольцева - №13 и №15, где 36 жилых помещений. Договор с застройщиком был заключен еще в 2016 году, долго не могли заставить его заняться расселением. Там даже не квартиры, там комнаты при большом коридоре. Нет ни кухни, ни санузла. Из всех благ цивилизации только электричество. Отопление печное, вода в колонке на улице. Но в последние два месяца застройщик уже подобрал квартиры для большинства жильцов. Надеюсь, до конца года эти два барака тоже будут снесены.

- По какому принципу получают новые квартиры – по квадратам или по количеству жильцов?

- Объясняю: из 36 жилых помещений только семь было в частной собственности и 29 - в муниципальной. По закону застройщик должен предоставить жилье не меньшей площади. Допустим, семья жила в комнате в 18 квадратов, значит ей должно быть предоставлено жилье не меньше 18 квадратов, при этом должна быть отдельная благоустроенная квартира с кухней и санузлом. Но сегодня на рынке нет таких малоформатных квартир. Поэтому застройщик идет на превышение своих обязательств и покупает квартиры большей площади. А перед покупкой застройщик согласовывает с жильцами все ситуации.

- Как это делается?

- Застройщик нанял риелторов, компания провела анкетирование всех жильцов по названному адресу, для каждого из них агенты подобрали перечни квартир, выбрали подходящие. За два месяца 95 процентов жильцов согласовали условия. Есть выбор: можно купить однокомнатную квартиру ближе к центру или двухкомнатную, но подальше.

- Были спорные моменты?

- Естественно, были. В таких случаях собираем людей, проводим переговоры, приводим аргументы. Главный из них всегда один: был барак – будет квартира. Я иногда проезжаю посмотреть, как устроились люди. Да, квартира на первом этаже. Но это отдельная квартира со всеми удобствами. А в одноэтажном бараке на каком этаже было жильё? Да, дом панельный. Но жильцы получили квартиру с мебелью, оставленной прежними жильцами, а своей и такой у них не было. Напротив подъезда детский сад, вся инфраструктура под боком. Это все намного лучше, чем было.

- По Гупровскому городку были конфликтные ситуации?

- Были. Мы не скрываем. Без этого не бывает.

- И что делать?

- Решать вопросы через суд.

- Но не всегда человеческие ситуации вписываются в закон.

- Был такой случай. Ко мне часто ходила бабушка с Батарейного переулка и говорила: когда нас расселят, когда найдете нам застройщика? Застройщик нашелся в 2017 году, подписал договор, а уже к осени 2018 года всех расселил. Когда пришли к этой бабушке, она не согласилась на переезд: у нее, знаете ли, огород под окнами, надо собрать урожай, да еще сделать операцию – пусть застройщики подождут. Ей объяснили, что после подписания документов еще будет время и на урожай, и на операцию… Я согласен, бывают ситуации, когда надо не только по закону, но именно по-человечески отнестись к человеку.

- Про бабушку… Как ей переезжать, если нет ни сил, ни родных, ни денег на переезд?

- Приведу пример: один застройщик впервые в истории Хабаровска давал таким людям по пять тысяч рублей на переезд. Законом это не предусмотрено. Это просто по-человечески.

- Получается, будто бы мэрия в этом деле белая и пушистая – без изъянов.

- Понятно, что могут быть и обиженные, и недовольные. Но ведь не мы подбираем людям квартиры.

На моей памяти было два нелицеприятных случая. Один на улице Комсомольской. Застройщик расселял-расселял людей, а потом наткнулся на группу несогласных. Дальше получилось так, что он ушел в стадию банкротства. А десяток семей так и остались жить в этих домах. Ужас в том, что процесс банкротства всегда длительный, с судами. И сейчас к нам идут письма с жалобами, что соседей переселили, а их - нет; а крыша течет; а управляющая компания отказалась от них, потому что невыгодно обслуживать десять квартир. Однако мы не можем завести на эту площадку нового застройщика, потому что прежний еще не банкрот, потому что он уже потратился, предоставив людям часть квартир. И кто виноват?

Второй случай. Прямо напротив администрации города два дома – на улице Нагишкина, 5 и на Карла Маркса, 51. На этой истории хочу отдельно остановиться. Первое: там нет договора с застройщиком о развитии территории. Второе: там история длится больше десяти лет. Суть такая. Администрация города заключила договор аренды земельного участка, где стоят эти два дома. Было четко записано, что договор заключается на аренду земли для проектирования жилого дома.

Потом изменился краевой закон: полномочия города по распоряжению неразграниченными земельными участками были переданы краевой власти. И правительство края, в частности министерство имущественных отношений, изменило содержание договора – с проектирования на строительство жилого дома. И нигде в документах не зафиксировано, что застройщик должен расселить эти дома перед тем, как он получит разрешение на строительство. Когда застройщик пришел к нам за таким разрешением, ему отказали, так как не расселены два этих дома. Застройщик пошел в арбитражный суд, и суд сказал, что мы не правы. Мы обжаловали его решение и тоже проиграли. Поэтому были вынуждены дать разрешение на строительство.

А в 2015 году полномочия по распоряжению земельными участками закон вернул в администрацию города. Но мы не можем изменить условия того договора. Вот в чем абсурдность ситуации, в которой заложниками стали люди. Меня к ней подключили в начале этого года после того, как там случился пожар и погибли два человека. Администрация города предложила переехать в маневренный фонд, часть людей согласилась, остальные хотят получить квартиры от застройщика.

На сегодняшний день застройщику осталось расселить три муниципальных квартиры и 16 частных. Причем у людей есть решения суда, где суд обязал застройщика предоставить квартиры собственникам. Но эти решения уже долгое время не исполняются.

- Администрация о чем-то договорилась с застройщиком?

- Да, администрация будет продлять разрешение на строительство поэтапно, на короткое время. Продлим на три месяца, а застройщик обязан передать мэрии три муниципальных квартиры, чтобы мы переселили людей. Продлим еще на полгода, а за это время застройщик должен решить вопрос с частными квартирами. И застройщик почувствовал, что мы ужесточили контроль, – на прошлой неделе он передал нам документы на оформление первой квартиры в муниципальную собственность; во второй квартире он начал делать ремонт; за третью квартиру он уже внес аванс.

- Какая судьба тех, кого переселили в маневренный фонд?

- Не думайте, что мы о них забыли. Все они будут обеспечены жильем за счет застройщика. На одном из совещаний мэр города четко и жестко сказал об этом и застройщику, и его учредителю. Такого, как раньше (когда он десять лет не занимался расселением), не будет.

- Насколько город считает важным расселение из ветхого фонда?

- Расселение из ветхого жилья – одна из основных забот городской администрации. Есть два варианта решения проблемы. Либо расселять людей за счет бюджета, либо за счет привлечения частных инвестиций. Частные инвестиции хороши еще и тем, что после расселения застройщик, как правило, строит еще и новое жилье. Получается двойной эффект. Например, микрорайон «Строитель» был построен именно на основе договора о развитии территории.

- И второй вариант расселения…

- …за счет бюджета. Мы посчитали: по состоянию на 2018 год в Хабаровске выявлено более 750 ветхих домов с большим процентом износа. Проще говоря, это бараки типа тех, что стоят на проспекте 60-летия Октября и т.д. Чтобы все эти дома расселить, потребуется несколько годовых бюджетов города. Город такое не потянет. При этом нужно помнить об очередности. Если мы начнем расселять один дом, возникнет вопрос от прокуратуры: почему именно этот?

- Так ведь расселять можно не только за счет городского бюджета.

- В этом году Хабаровск вошел в новую федеральную программу по расселению аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года. По этой программе будет расселено порядка 80 многоквартирных домов – именно за счет привлечения федерального бюджета.

- Какая будет цена квадратного метра?

- 66150 рублей за квадратный метр. То есть если семья живет в аварийном доме, занимает 30 квадратов, то, умножив эти числа, получим цену новой квартиры для расселения. Сейчас в городе вы можете увидеть баннеры о покупке квартир администрацией города. Это как раз для расселения по федеральной программе.

- А люди, быть может, не знают об этом или боятся.

- Но это же не насильно, а по доброй воле. У тебя есть квартира, которая осталась в наследство, можешь ее продать администрации города. В мэрии определен специалист, который может принять телефонный звонок, проконсультировать, какие нужны документы. Человек принесет их, покажет. Мы сразу же скажем, подходит ли его квартира для покупки. Если подходит, ему разъяснят все дальнейшие действия. Такая покупка гарантирует со стороны мэрии чистоту сделки.

- Дойдет ли очередь расселения до проспекта 60-летия Октября?

- Проспект будет, скорее всего, вторым этапом программы развития территорий. Кстати, несколько домов на этом проспекте вошли в федеральную программу расселения аварийного жилья – те, которые были признаны такими до 1 января 2017 года.

- А в чем разница между городской и федеральной программой?

- В федеральную программу попадают только официально признанные аварийные дома. А в городскую программу по развитию застроенных территорий попадают дома независимо от того, есть у них официальный статус аварийных или нет. Есть решение Хабаровской городской думы с перечнем ветхих домов – их там 207. Часть домов вносил наш департамент, который исходил из понимания, что в данном месте можно и нужно что-то построить. Часть домов были включены по инициативе застройщиков – по законодательству у них есть такое право.

- На какой срок рассчитана городская программа?

- На срок до 2030 года. Сейчас в программе остаются еще 36 территорий, которые не нашли своего инвестора. Есть маленькие площадки, есть большие, со множеством домов для расселения – к примеру, по переулку Грузинскому напротив магазина «Татьяна», по улице Ханкайской.

- Маленькие – это какие?

- На улице Шкотова стоял вросший в землю двухквартирный дом. Мы решили выставить его на аукцион, чтобы не пропадала земля и чтобы расселить людей. На аукцион пришел инвестор – индивидуальный предприниматель, сосед этого дома. Аукцион был нынешней весной, а сейчас люди уже получили квартиры, старый дом снесен, инвестор готовится к стройке.

- Где найти информацию об этих площадках и о расселяемых домах?

- Вся информация в открытом доступе. Перечень ветхих домов есть в решении городской думы. На сайте администрации города есть таблица: какие дома и какой застройщик должен расселить.

- Вы ищете инвесторов или ждете, когда они придут сами?

- Пассивность – не наш принцип. Мы работаем по двум направлениям. Первое – наши местные застройщики, в которых мы заинтересованы. Второе – привлечение иногородних, а то и иностранных инвесторов. Мы рассказываем о нашей программе всем приезжающим в город делегациям. В прошлом году ею заинтересовались китайцы, в этом году прощупывала почву японская компания, но соглашений с ними пока нет. На прошлой неделе к нам приезжал крупный застройщик из Краснодара, который ссылался на удачную практику застройщика из Ижевска именно в Хабаровске. Называется, земля слухами полнится.

- «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…»

- А в этом есть доля истины. Хабаровск начал заключать договоры с инвесторами еще с начала 2000 года, где было предусмотрено расселение ветхих домов. В то время было такое законодательство, что мы могли многое регулировать сами. Потом наш опыт во многом был принят на федеральном уровне.

- Да ну? Это правда?

- Я вас уверяю. И с 2007 года появилось официальное понятие «развитие застроенной территории». Были включены три новые статьи в Градостроительный кодекс – 46.1; 46.2; 46.3. Потом на краевом уровне была принята методика определения начальной цены аукциона. Однако в 2017 году мы добились ее отмены, поскольку она устарела и была очень неэффективной, и приняли свою методику. Сейчас для определения начальной цены аукциона мы привлекаем профессиональных оценщиков.

Дальше. По федеральному закону сначала был такой подход: застройщик должен всех расселить, а потом получить эту землю под свое строительство. Такая норма действовала девять лет и была ярмом для застройщиков.

- Почему?

- Потому что многие застройщики взялись за расселение, до конца не довели и поэтому не смогли оформить землю под строительство. Например, застройщик в поселке имени Горького предлагал такой вариант: мэрия дает ему землю под строительство, он строит дом и переселяет туда людей из ветхого фонда. Казалось бы – все логично. Но мы не можем предоставить ему землю, потому что он никого не расселил.

- Подождите, в таком варианте легко кинуть людей: дом построить, но никого не расселять.

- Да, действительно, в том случае не было никаких гарантий для расселения людей.

О неэффективности закона мы много писали на все уровни, и в 2017 году произошел перелом в федеральном законодательстве. А у нас появилась возможность заключать договоры по новым правилам. Сейчас у застройщиков есть уникальная возможность поэтапного получения земельных участков. То есть: расселил часть квартир – получил часть земли, расселил следующих – еще часть земли. И самый яркий пример: наш местный застройщик строит большой жилой комплекс «Петроглиф-парк» на улице Оборонной. Это первый договор поэтапного освоения территории. Он расселил первый дом – получил землю – начал строить первую «свечку»; потом расселил еще два дома – получил землю – начал следующие дома. То есть условия стали более привлекательными для инвесторов.

- Получается, что проблем больше нет?

- Проблемы с законом еще есть. Поэтапное освоение – это хорошо. Но плохо то, что раньше мы могли включать в расселение и многоквартирные дома, и частный сектор, а с 2017 года – только многоквартирные дома. То есть мы не можем заставить инвестора расселить частный дом. Если он хочет, то может договориться с частником, не хочет – оставит.

- Договориться бывает трудно…

- Бывает. Частник выставляет очень большую цену и остается (жадный, но гордый) жить в некомфортном окружении многоэтажек. Есть такие дома возле арены «Ерофей», на пересечении улиц Пионерской и Павла Морозова.

- Жадные, но гордые – это же проблема…

- Проблема такая есть, и скрывать ее нельзя. Она не только с частным сектором. Конкретная ситуация: застройщик расселяет-расселяет квартиры, но вдруг натыкается на семью, которая категорически отказывается переселяться либо требует космическую компенсацию. И процесс останавливается. А мы ничего с эти ступором не можем сделать.

- И что?

- Мы изучали мировой опыт. В цивилизованных странах есть институт принудительного компенсационного изъятия частной собственности в общих интересах. Потому что после расселения там все равно появится некий нужный для всех объект. Несколько лет назад федеральным Минстроем был подготовлен проект федерального закона на эту тему. По нему местному самоуправлению давалось право изымать собственность по суду. Но при условии, что все компенсации будет оплачивать застройщик. Нам этого чрезвычайно не хватает. Но закон такой пока не принят.

- А как же священное право собственности?

- Я говорю о том, что всегда должен быть баланс интересов общества и отдельно взятых личностей. Допустим, в интересах общества построить больницу, детский сад, школу, дорогу, но появляется индивид, который желает получить компенсацию за свое жилье в сто миллионов рублей, то на чьей стороне справедливость?

- Инвесторы, надо полагать, никогда не закончатся. А нельзя ли выполнить вашу программу досрочно?

- Давайте посмотрим статистику и подумаем. За время действия программы с 2007 по 2019 год было заключено 48 договоров по развитию застроенных территорий. В результате инвесторы расселили 59 домов, или 425 квартир. На месте снесенных ветхих домов было построено 39 новых объектов.

- Маловато…

- Мы ускорились. В 2018 году было расселено 18 домов, или 108 квартир, а в 2019 году расселено 12 домов, или 43 квартиры. Но год еще не закончился. И сюда пока не вошли дома в парке «Динамо» (улица Дикопольцева, №13 и №15, о которых я говорил выше), где 36 квартир.

И еще: с 2017 по 2019 годы мы расторгли 12 договоров о развитии застроенных территорий, потому что застройщики не выполняли свои обязательства по расселению. Это разные хабаровские компании. То есть и застройщики, и люди должны понимать, что контроль ведется. Буквально в этом месяце было решение суда о расторжении договора, который был заключен почти двадцать лет назад. Компания должна была расселить три дома по улице Гоголя - №10, №10а, №14-б. Это за площадью Ленина, когда спускаешься к Уссурийскому бульвару. То есть мы проводим ревизию старых договоров и если понимаем, что застройщик ни жив, ни мертв, то надо разрывать отношения и готовить площадку для нового инвестора.

- Можно понять инвесторов, когда они не стоят в очередь на расселение, - земли в Хабаровске много…

- Это обманчивое впечатление, что земли много. Есть два варианта роста городов: бесконечное расширение и умное компактное освоение своей же территории. От расширения уже отказались во всем мире. Компактное освоение по азиатской модели не интересно, потому что широка страна моя родная… Наша городская застройка уже сложилась – есть дороги, коммуникации, социальные объекты. Поэтому и застройщику, и власти выгоднее с экономической точки зрения снести старое и построить новое.

- Как старые коммунальные сети выдержат нагрузку новых объектов?

- Как правило, застройщик получает техусловия от сетевой организации и делает перекладку сетей. Все понимают: если стоял барак, то его коммуникации не обеспечат нагрузку многоэтажному дому.

- Что мы не спросили, а вы хотели бы сказать?

- Спасибо за проявленный интерес к нам. Журналисты нас не балуют разносторонним подходом к этой теме, пишут, как правило, только жареное. Во-вторых, хотелось бы иметь продолжение, скажем, в виде репортажей о расселении очередных бараков – пусть люди скажут свое мнение.

- Хорошо. А мы предложили бы вам дать координаты, куда и к кому можно обратиться с личными вопросами, если такие возникают.

- Нет проблемы. Мой телефон 41-97-41, телефоны наших специалистов: 41-98-54, 41-99-21. Можно прийти к нам на разговор по адресу: Хабаровск, улица Дикопольцева, 17, кабинеты 103 и 105.



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также принимали участие Ирина Северцева и Андрей Дунаевский

Фото Андрея Дунаевского