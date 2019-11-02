Хабаровска рома: янтыки и цыганский борщ

Кухня без границ. Немного о цыганской мечте, национальной кухне, традициях и воле





Когда Владимир Высоцкий был в Париже, он попросил Марину Влади познакомить его с легендарным цыганским певцом Алешей Дмитриевичем. Кстати, по одной из легенд Алеша родился в таборе, до революции, на Дальнем Востоке. Алеша не только был известнейшим исполнителем цыганских песен и романсов, но еще и бароном парижских цыган. Был он в то время возраста преклонного, болел, выступал редко, жил очень скромно, если не нуждался. Видя такое дело, Высоцкий и Марина Влади решили финансово помочь цыгану. Но как? В дар деньги просто так не возьмет, гордый. Им в голову пришло хитрое и простое решение: сыграть в карты на деньги и проиграть. Что и сделали. Вернулись в гостиничный номер, а через три минуты стук в дверь. На пороге Валя, сестра Дмитриевича, тоже певица - с мощным, глубоким грудным голосом, крупная немолодая женщина, в руках поднос, сверху шаль. Валя убирает шаль: «Вы забыли это». А там – деньги, и не только те, что Высоцкий с Влади проиграли Алеше, а еще больше. С цыганскими баронами так не поступают, цыганских баронов не обхитришь. После этого знакомства с Дмитриевичем у Высоцкого появился цикл цыганских песен, в том числе и легендарная «Кони привередливые». И еще в Париже Высоцкий записал альбом с музыкантами Алеши Дмитриевича. Вот такая в итоге была дружба.





У цыган всегда было то, чего не было у других народов, – воля. И пусть она была своя, цыганская, но для закрепощенных то царизмом, то советизмом, то непонятными даже для самих апологетов скрепами, заметьте - не традициями, а именно скрепами, эта самая воля была и сладка, и страшна. А тут еще и гадание, что для всякого православного грех, но любопытство-то всегда сильнее всяких религий и порядков. К этому прибавить цыганочку с выходом – тут тебе и чечетка. Тут тебе и такое женская часть вытворяет тем местом, на котором мониста (чтоб и звон был), что этой дрожью заражаются мужские души. И что тут ловить русской барышне, такой основательной и красивой, как церковь, такой задумчивой, как пава. Хотя чаще сравнивали с утицей.

А тут еще глаз карий, цыганский, искрящийся. От таких искр сколько душ русских барышень погибло. Чуть ли не у каждого третьего - цыганские корни, а сколько дам так и не призналось? Поди сейчас, узнай.

И замирают сердца, и мурашки, когда начинается цыганская песня, словно устами цыган поет Бог.

А с другой стороны, этот народ - как лакмусовая бумажка. Для иных, словно с кровью матери впитавших в себя фашизм и ксенофобию, этот народ – словно средоточие зла. Упомянешь, и фонтаном самые мыслимые и немыслимые обвинения. Как будто не было фашистской Германии, где тоже сначала обвиняли какой-нибудь народ, а потом уничтожали.

Цыгане, при всей своей яркости и непохожести, закрыты. Мало мы знаем об их укладе, традициях и даже национальной кухне. Поэтому обойти вниманием презентацию кулинарных традиций этого народа в рамках фестиваля «Кухня без границ» было невозможно. Цыганский пир проходил в квартире у Елены Закировой, руководителя театра-студии «Тэрнэ рома». Вот тебе и хабаровские бизнесмены от общественного питания! А ведь могли бы выйти на Елену, пригласить ансамбль, организовать цыганскую вечеринку с национальной кухней, песнями и плясками. Не случилось. А может, это и к лучшему. Где хабаровский общепит и гостеприимство? Это у русских стал возможен «Яръ» с легендарным цыганским Соколовским хором. А у советских все сводится к столовкам. Ах да, еще сегодня приглашают (в случае чего) плохо говорящих, нехаризматичных ведущих.

А тут было такое радушие, что становилось даже немного неловко: приперся к незнакомым людям, а тебя встречают как родного. Как там? «К нам приехал, к нам приехал…» И никакой тебе хитрости, все так естественно, все так просто.

На кухне – суета: мастер-класс по приготовлению цыганских пирожков, янтыков.

- Тесто из муки, молока, сливочного масла, много раз раскатываем и каждый пласт смазываем растопленным маслом, - объяснила Маша Оглы.

- Начинка-то какая?

- Мясная. Говядина, телятина.

- Откуда рецепт?

- Бабушка учила. Передавался из поколения в поколение. Готовили в основном на праздники. Ну и когда захочется побаловать родных.

Женские руки удивительно красивы во время приготовления, особенно, когда делается тесто. В этом есть магия. Словно нисходят духи древних богинь, которые между приступами кровожадности лепили ласково и нежно первых человеческих существ.

- Есть ли какие-нибудь цыганские секреты при приготовлении теста?

- Тесто нужно любить, разговаривать с ним. Нельзя нервничать, нельзя видеть тесто, когда оно замешивается, постороннему человеку.

- А что едят не по праздникам, в обычные дни цыгане?

- Варим суп, второе блюдо обязательно, - сказала Катя Башарова.

В программе вечера - цыганский борщ. Э-э-э… К этому, как кажется, вечному побоищу между украинцами и русскими за первородство борща добавились еще и цыгане.

- У нас борщ сытный, на мясе же не экономим. Он у нас с фасолью.

- А приправы есть какие-нибудь свои, цыганские?

- Есть. Не такие, как у вас. На, понюхай. Карри, индийские…

Понятно, почему карри. Прародина цыган – Индия. Но почему-то что-то особое, цыганское не учуял. Видимо, слишком тонкий аромат.

Что касается борща, то согласно древнегреческим хроникам первыми похлебку из свеклы стали варить даки. Их потомки - румыны да молдаване стали добавлять в борщ американское чудо – фасоль, для сытности. Это у них, мягко говоря, сначала переняли русины, а потом уже и другие братья-славяне – болгары, поляки, украинцы. Как оказалось, и цыгане.

- На Земле 80 каст и 200 диалектов цыганского языка. В Хабаровске живут ловари – крымские рома, русские цыгане, есть таджикские цыгане - люли, есть молдавские цыгане, - пояснила Елена Закирова.

- Между собой дружат? Женятся ли цыгане между собой, допустим, молдавские и крымские?

- Конечно, даже русских девушек цыгане замуж берут. И цыганских девушек по любви русским парням отдают. Редко, но бывает. Если достойный, конечно, мужчина.

- В цыганской семье царит патриархат, тяжело русским женщинам, наверное…

- Еду я в такси, разговорились с таксистом. Он мне и говорит: «Видите, вы какие, вы слушаете своих мужчин. А наши - караул! Жене бы плюнуть в ладошку, а потом этим натереть спину, так она перестанет болеть». У цыганских женщин с верностью - все четко, с хозяйством - все четко, с детьми – все четко. Никаких абортов, всех рожают. У моей мамы было семнадцать детей. Мы послушные, корректные. Я в замужестве ни разу не поругалась с мужем, я не знаю, что это такое, как это вообще?

- Когда русские женщины собираются вместе, то начинают жаловаться, костерить своих мужчин. А у цыганок такое принято?

- Не-е-ет. Это исключено. Никогда в жизни такого не бывает, чтобы мы жаловались на мужей.

- И они на нас не жалуются, - подключилась к разговору Катя Башарова. - Не принято. Муж - Бог и царь.

- Бунтовать не хочется?

- Что вы! Забудьте! Нам хорошо под этим делом. Мы знаем свое место в жизни. У нас есть кухня, дети, есть распорядок, который не нарушается годами.

- Какой там бунт! У меня даже на баню времени нет.

- А вдруг любовь?

- Такого не бывает. Один раз женились – и все.

- Как с соседями живется? Не скандалите?

- Не поверите, цветы носят. Как-то зарепетировались до ночи. Утром звонок в дверь, цветы: «Вы так хорошо пели!»

- А у нас с соседями даже забора нет, одной семьей живем.

- На цыганском языке дети говорят?

- Дома говорим в основном по-своему.

- А грамоту знаете? Можете писать-читать на цыганском языке?

Тут, наверное, в первый раз за все время стало тихо. Понял, что задал какой-то неуместный вопрос. Тут порой русские свою грамоту толком не знают, а что уж говорить про преподавание цыганского языка в Хабаровске. Даже факультативно. Цыгане есть, а школы цыганской нет.

Казалось бы, давно цыгане должны были бы раствориться, забыть язык, стать русскими, ан нет, жив цыганский упрямый огонек, звучит красивая цыганская речь, как и сотни лет назад волнуют сердца цыганские песни.

А может, секрет заключается в крепости семейного уклада? Их уничтожали фашисты, осовечивали коммунисты, а они не сдались, остались цыганами?

- У цыган только женщины готовят, а мужчины?

- И мужчины готовят. Мясо на огне, плов, манты.

- А если цыганка плохо готовит, что делать?

- Учить. Нас с самого раннего детства учили готовить мамы. А выходишь замуж, в каждой семье – свои правила.

- Цыгане – народ кочевой, и кухня должна быть кочевая… А есть такое: бах! - и цыгане вышли на свежий воздух и стали готовить на костре?

Женщины рассмеялись.

- Газа не бывает - не пропадаем. Выходим на улицу, разжигаем костер и готовим.

Они здесь родились, здесь крестились. Их род уже больше пятидесяти лет в Хабаровске. Кочевали по Молдавии, жили в Тольятти, Москве, добрались до Дальнего Востока, здесь и осели.

Помимо борща и слоеных пирожков с мясом – жаркое из говядины, овощей и рулетиков из пресного теста (по-цыгански «жаркови») - «Цыганский барон». А еще сладкий пирог плачинда – с творогом, изюмом и курагой.

Что-то, а готовить цыгане умеют. Иные с виду вроде и люди хорошие, а угостят с таким скрипом - словно мякоть с заднего места отрежут, а вкус у их еды – водица-водицей, как будто из болотца затхлого набранная. А здесь съел кусок небольшой и наелся. Такое сегодня - редкость. Такое бывает, если гостей любят, если гостям рады. Как будто бабушка наготовила для любимых внуков, которых давно не видела. Как будто окунулся в далекое-далекое детство, когда весь мир был прекрасным и радостным.

А тут еще цыганская песня:

На глаз яблочко подкинем,

Хоп-хоп-хоп,

Хватит нам по половине,

Хоп-хоп-хоп.

В Хабаровске около семи лет нет цыганского барона.

- Сложность в том, что кандидатов мало. Чтобы быть кандидатом, нужно обладать многими качествами. Авторитетом должен быть среди всех. Возрастом кандидат должен быть не менее сорока лет. И нужно, чтобы был грамотным, умным, чтобы мог дать совет правильный, где-то рассудить спорные моменты на судах, - рассказал солист цыганского ансамбля «Тэрнэ рома» Шандро Кемалов.

- А как же цыганские суды без барона? Кто решает?

- Общество. Есть круг уважаемых людей, их буквально человек десять, они и выносят свои вердикты.

- Из-за чего ругаются цыгане? Из-за женщин бывает?

- Бывает. У нас есть свои традиции. И мужчин наказывают, и женщин, когда они ведут себя неприемлемо для нашей нации. Например, у нас нельзя писать друг на друга заявления в полицию. Я не скажу, что это грех, это просто неприлично. Или, допустим, цыган где-то со своей матерью или отцом неправильно говорил, огрызался. Могут просто выгнать из общества. Хуже для цыгана ничего нет. Лучше, чтоб избили, нежели это. Когда выгоняют из общества, ни в один цыганский дом не зайдешь, за стол не сядешь. Тебе скажут, что недостоин сидеть здесь. Поддержки ты не получишь.

- Цыгане поддерживают друг друга?

- Конечно. У одного горе случается, все собираются помогать.

- Есть ли сегодня сироты, есть ли цыгане в детдомах?

- Всех сирот разбирают родственники. У нас такое не принято, чтобы дети были в детских домах. И стариков наших нет в домах престарелых. Как отдать свою мать или отца в чужие руки? Для нас все это дико.

- Образование даете детям? Появляется такая информация порой: дети в школу не ходят, растут, как ковыль в степи.

- Сейчас такого нет. Цыгане ведут оседлый образ жизни. Дети учатся. Взрослые работают. У нас есть понимание ценности получения образования. Кочевание осталось в далеком прошлом. Раньше лошадей воровали, раньше жили от этого. Сегодня такого нет.

- Одно из цыганских традиционных занятий – кузнечное дело. Есть ли кузнецы сегодня среди цыган?

- Есть, мой дядя. Он еще и ювелир. У дяди своя кузня, он до сих пор подковывает лошадей. А мы занимаемся строительством, строим дома. Купил ветхий дом, снес его и построил новый, а бывает, что отремонтировал, достроил второй этаж и продал.

- Сколько детей?

- У меня четверо. Три сына и одна дочка. Хочу, чтобы старший сын Милан стал профессиональным спортсменом, он сейчас занимается греко-римской борьбой. Хочу, чтобы дрался в «Боях без правил» как Хабиб Нурмагомедов (российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. Чемпион России по боевому самбо (2009), двукратный чемпион мира по боевому самбо (2009, 2010), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling. – Авт.). Сын спит и бредит этим, у него получается. Самый младший сын, хочу, чтобы был лингвистом, переводчиком на государственной службе. А средний хочет быть стоматологом, не знаю почему.

- А музыка?

- Это само собой разумеющееся, это у нас в крови, от этого никуда не убежишь. Наш род Кемаловых знаменитый. Наши родственники работают в московском цыганском театре «Ромэн». Один дядя в Уссурийске, помимо кузнечного дела, занимается и музыкой. У второго дяди во Владивостоке - цыганский ансамбль. В нашем роду все музыканты.

Устами цыган поет Бог, а что касается еды, то и муза Кулина их благословила. Если уж талантливы люди, так во всем.

Юрий Вязанкин





В Россию цыгане пришли более 300 лет назад. Они получили императорское разрешение проживать в России и заниматься традиционными ремеслами - торговлей, коневодством, гаданием, пением и танцами. Через некоторое время эти цыгане стали называть себя русска рома, до сих пор это самая многочисленная из цыганских национальностей в России. В разное время в Россию иммигрировали также кэлдэрары (котляры), ловари, сэрвы, урсари, влахи и другие цыгане. Почти все названия цыганских национальностей либо являются названиями ключевых профессий, либо отображают название страны, считающейся ими родной.



