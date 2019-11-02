Кадетство: Честь и верность долгу  

Свое первое воинское звание - кадет - получили ребята из хабаровской кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова. На площади перед Дворцом творчества и молодежи «Северное сияние» ребятам вручили новенькие удостоверения и погоны. Здесь они приняли свою первую присягу.

Тимур Смолин, Ксения Еремина, Андрей Пискунов и их друзья поклялись самоотверженно готовить себя к службе Родине, быть честными и верными товарищами, свято блюсти честь свою и школы, быть образцом в учебе и поведении, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, всегда следовать старым кадетским девизам: «Кадет кадету - друг и брат», жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу Великой России. Ребят поздравили ветераны войны, боевых действий и настоятель храма Святого благоверного Александра Невского отец Василий.

История кадетства в России насчитывает более 300 лет. Кадетская школа - это не просто учебное заведение с определенной формой обучения и воспитания. А, по сути, «зеркало» истории нашего государства. Императрица Екатерина II говорила: «Кадетские корпуса являются надежными поставщиками великих людей России». Выпускники кадетских корпусов стали основой русского общества во многих сферах: военная и государственная службы, мореплавание, наука, изобразительное искусство, музыка, литература, дипломатия, воздухоплавание, спорт, издательская деятельность. Кадетские корпуса - одно из значимых явлений в истории российского просвещения, да и в историческом наследии России в целом. Эти учебные заведения давали своим воспитанникам не только специальное военное, но и широкое гражданское образование.

- Формирование у кадет уважительного отношения к российской культуре и продолжение лучших традиций русского офицерства, которое всегда было примером благородства, образованности, патриотизма и доблести, я считаю, наша главная задача. И очень здорово, что помимо ребят с целью служить Отечеству сюда идут и девушки, - рассказал отец Василий (Диденко).

Стоит отметить, что в кадетской школе имени Ушакова, причисленного к лику святых, нет свободных мест. И хотя путь не близкий, сюда едут ребята со всего Хабаровска. Их девиз: «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». Кстати, не так давно директору кадетской школы Григорию Борщаговскому казаки вручили именной морской палаш. Его передали по поручению почетного атамана Амурского казачьего войска Владимира Крюкова. Палаш символизирует уважение и благодарность за большой вклад в военно-патриотическое воспитание детей и преданность своему делу.

Кадетское движение в крае началось еще в 2006 году. Именно тогда на базе хабаровской средней школы №17 появилась кадетская школа имени Ушакова. Сейчас в крае уже четыре подобные образовательные организации. Кроме того, на базе 53 школы открыты отдельные специализированные классы.

Для учащихся введена специализированная форма, предусмотрены дополнительные занятия, направленные на развитие патриотизма и основ нравственности. Проводятся занятия по самбо, плаванию, конному спорту и бальным танцам. Ученики пятых-седьмых классов также изучают «Истоки патриотизма», входят в группы развертывания знамени. Директора школ, где есть подобные классы, отмечают, что уже через 2-3 года дети становятся более дисциплинированными, ответственными, иначе относятся к дружбе и окружающим людям.

Основные образовательные программы в кадетских классах выполняются в сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, ветеранскими и общественными организациями.

Кстати, в Европе об учреждении первых кадетских рот заговорили во времена «просвещенной монархии» Людовика XIV, в 1682 году. Однако в России уже в XV-м и в XVI-м веках существовали «полки дворянских детей», которые иногда даже принимали участие в боях как вспомогательные части. С начала XVIII-го века в России начинается современное кадетское образование и воспитание в кадетских корпусах.

Вадим Решетняк



