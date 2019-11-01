В памяти хабаровчан Леонид Соболенко останется навечно

Мемориальную доску, посвящённую, почетному гражданину города Леониду Соболенко установили в Хабаровске. Увидеть ее можно на фасаде дома № 60 по улице Пушкина, где находится Центр работы с населением «Содружество», сообщили в пресс-службе администрации города.





В торжественном митинге, посвященном этому событию, принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, представители ветеранского сообщества, Хабаровской городской думы, родные и близкие заслуженного ветерана.





«В памяти жителей Хабаровска Леонид Ульянович останется навечно - этот человек внес огромный вклад в развитие и процветание родного города», - сказал Сергей Кравчук.





Леонид Соболенко родился в 1925 году, во время войны трудился в тылу. После нее посвятил жизнь энергетике, был отличником электрификации СССР, Почетным энергетиком страны. После выхода на пенсию стал одним из инициаторов создания городской ветеранской организации и бессменным ее руководителем в течение 20 лет.





В числе заслуг Леонида Соболенко - активное участие в организации реконструкции мемориала на площади Славы, издании Книги Памяти, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Он был одним из инициаторов строительства специальных домов для ветеранов в Хабаровске, открытия магазинов «Ветеран». Заслуги Леонида Ульяновича отмечены государственными наградами, он является лауреатом премии имени Якова Дьяченко, лауреатом форума «Общественное признание», имя Леонида Соболенко включено в 2005 году в энциклопедию «Лучшие люди России».



