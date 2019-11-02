Доброе утро, читатели! Сегодня поздравляем мужчин

Ежегодно в первую субботу ноября в мире празднуют день сильной половины человечества, в этом году он пришелся на 2 ноября.

Учреждён праздник по предложению Михаила Горбачёва и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом международных организаций.

Существует также Международный мужской день, отмечаемый 19 ноября в Тринидаде и Тобаго, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, США, Великобритании, Мальте, а также различными организациями, включая ООН.

Так что можем поздравлять мужчин целых три раза в год: в первую субботу ноября, 19 ноября и 23 февраля. С праздником, дорогие мужчины!