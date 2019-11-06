Запутались в показаниях: как ЛДПР отлучала Приятнова от поста сенатора

Новая «партия власти» региона, не успев принять на себя все полномочия в сфере законотворчества, продемонстрировала отсутствие согласованности и доверия в своих рядах.

Едва обретя в конце октября члена Совета Федерации от Законодательной думы в лице избранного по партийным спискам в Судостроительном округе № 11 (Комсомольск-на-Амуре) Дмитрия Приятнова, Хабаровский край практически сразу его лишился. Замначальника локомотивного депо «Амурское» ООО «Локо Тех-Сервис» (московской компании - партнера ОАО «РЖД» по сервисному обслуживанию локомотивов) числился сенатором всего неделю, и в историю регионального парламента он наверняка войдет как человек, которого подставили свои же однопартийцы.

В свое время, на этапе выдвижения кандидатов, персона 41-летнего Приятнова была, по всей видимости, согласована координатором местного отделения ЛДПР Захаром Синяговским. Позже, после того, как он попал в седьмой состав Закдумы Хабаровского края, его выдвинул на пост представителя в Совфеде думский комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления во главе с Сергеем Безденежных. Поддержал выдвижение руководитель фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

Практически одновременно с процедурой избрания преемника Виктора Озерова, представлявшего Хабаровский край в Совете Федерации РФ с 2001 года, в соцсетях, а следом - в СМИ появились сообщения о том, что новый сенатор имел судимость. Подтверждением стала информация на сайте избиркома, опубликованная на основании данных из МВД России: «Имелась судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ, погашена 15.04.2009 г.». В противовес ей ряд медиаресурсов прогубернаторского толка опубликовали справку информационного центра УМВД РФ по Хабаровскому краю, датированную апрелем 2019 года. Согласно ей, судимости Дмитрий Приятнов не имел.

Тем не менее, несколькими днями позже в распоряжении редакции «МД XXI век» оказалась копия приговора, вынесенного мировым судьей Амурской области по Селемджинскому районному судебному участку № 2 Истоминой 15 октября 2008 года. Назначенное наказание за подделку полиса ОСАГО - один год лишения свободы условно с полугодичным испытательным сроком.

В разбирательство о наличии судимости у Дмитрия Приятнова были вовлечены кто угодно - председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов, Центральная избирательная комиссия, руководство Совета Федерации, журналисты - но только не соратники мужчины по ЛДПР.

Поняв, что дезавуировать темное пятно в его прошлом (которое, оговоримся, формально не являлось препятствием к выдвижению кандидатом и последующему избранию депутатом) не удается, либерал-демократы «пошли в отказ». Тот же Сергей Зюбр выступил с порицанием, а губернатор Сергей Фургал, записал видеопослание с призывом к Приятнову сложить полномочия. Что тот спустя непродолжительный отрезок времени и сделал, заодно отказавшись и от депутатского мандата.

Для электората произошедшее сложилось во вполне ясную картину, демонстрирующую не только кадровую чехарду в рядах партии, победившей 8 сентября под лозунгом «проверенного выбора». Кроме того, история стала недвусмысленным сигналом для сторонников ЛДПР, ведь они наглядно увидели, что оступившемуся товарищу не только не подадут руки, но еще и оперативно открестятся в случае непредвиденных обстоятельств.





Фото: Законодательная дума Хабаровского края