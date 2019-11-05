Комсомольские стройки опять затягиваются

Правительство края планирует расторгнуть контракт с подрядчиком, который возводит онкоцентр в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства края.

Губернатор Сергей Фургал проинспектировал объекты Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, по которым сегодня наблюдаются наибольшие отставания в сроках строительства.

Так, первым объектом стал Детский больничный комплекс. На данный момент готовность объекта оценивают в 45% при плане на 2019 год 98,5%. Среди причин отставания специалисты министерства строительства называют низкое качество проектно-сметной документации и внесение значительных изменений уже на этапе строительства. Кроме того, в первоначальный проект не была включена стоимость оборудования. В министерстве доложили, что на данный момент ведомством завершена корректировка проектной документации.

- Мы добиваемся окончательного согласования документа о предельной стоимости оборудования на 2,5 млрд рублей с федеральным Минздравом. Без этого документа нельзя начинать работы над новым проектом. Надо отдать должное подрядчику, который ведет работы за свой счет. Рассчитаться за этот объем со строителями мы сможем только тогда, когда получим новый проект, - отмечает глава службы заказчика краевого министерства строительства Павел Поляк.

Подрядчиками на объекте выступили две строительные компании: первую очередь объекта возводит ООО «СК «Вита», вторую - ООО «СК «Монолит». При возведении обеих очередей наблюдается недостаток специалистов, низкая организация технологического процесса, а также нехватка оборудования и материалов для возведения монолитных железобетонных конструкций в зимний период. ООО «СК «Вита» из-за недостатка оборотных средств с 1 июня приостановило работы на первой очереди.

Поликлиника в комплексе на 500 посещений в смену предназначена для жителей Ленинского округа. Сегодня обслуживание детей организовано в небольших поликлиниках на первых этажах жилых домов.

- Этот объект очень нужен Комсомольску-на-Амуре. И мы приложим максимум усилий, чтобы получить федеральные средства и завершить стройку. Кроме того, уже сейчас нужно решать вопрос с предоставлением квартир для врачей – изыскивать средства и планировать строительство служебного жилья. Пока требуется 62 квартиры. Комплекс также станет консультативным центром для жителей северных территорий края. Кроме того, необходимо проработать вопрос временного размещения детей и сопровождающих их родителей, которые будут приезжать из других районов, - сказал Сергей Фургал.

Губернатор также посетил площадку, на которой возводится межрайонный онкологический диспансер. Строительство началось в сентябре прошлого года. Однако при плане технической готовности объекта в 36% на данный момент она не превышает 8%. Отставание от графика - почти 200 дней.

- Генподрядчик вынужден постоянно менять субподрядчиков, которые срывают сроки работ, получая при этом средства. Объект необходимо сдать до конца следующего года. Однако ускорения темпов на этом объекте мы не видим. Главная причина - нехватка рабочих рук. В этом году есть большой риск неосвоения около 500 млн рублей федеральных средств, - отметил Павел Поляк

В краевом минстрое отмечают, что сейчас региональной службой заказчика проводится претензионная работа с требованием к подрядчику устранить отставание от графика. А также удержана неустойка в сумме 5,9 млн. рублей. В планах - расторгнуть контракт и заключить новый, с другой строительной компанией.