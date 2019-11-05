Первый снег и дороги

Когда выпадает первый снег, обычно отмечают День жестянщика. Чтобы избежать неблагоприятных последствий наступившей зимней сказки в Хабаровске, администрация города выводит спецтехнику.

Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства, в ночь с 5 на 6 ноября на уборке улиц будет работать 11 единиц специализированной техники: дорожные комбинированные машины, реагенторазбрасыватели, погрузчики. Если выпадет большое количество осадков, тогда под утро по городским магистралям пройдут колонны спецтехники, которая будет сметать выпавший снег.

Основная задача – обеспечить завтра утром движение общественного транспорта.



