Новости
Первый снег и дороги
Когда выпадает первый снег, обычно отмечают День жестянщика. Чтобы избежать неблагоприятных последствий наступившей зимней сказки в Хабаровске, администрация города выводит спецтехнику.
Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства, в ночь с 5 на 6 ноября на уборке улиц будет работать 11 единиц специализированной техники: дорожные комбинированные машины, реагенторазбрасыватели, погрузчики. Если выпадет большое количество осадков, тогда под утро по городским магистралям пройдут колонны спецтехники, которая будет сметать выпавший снег.
Основная задача – обеспечить завтра утром движение общественного транспорта.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 977
С места событий: Останки на берегу водоема10 521
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 388
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 426
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136