«Навстречу»: благотворительный фестиваль нового формата пройдет в Хабаровске

«Каждый из нас, даже самый слабый на вид человек, способен помогать тем, кто в этом нуждается. Каждый из нас, даже самый сильный и влиятельный человек, часто нуждается в помощи. Благодаря «Карточкам поиска» люди помогут найти друг друга», - сообщили в управлении социальной работы с населением администрации Хабаровска.

Марафон пройдет 10 ноября в Городском дворце культуры.

На фестивале будет работать десять площадок: здесь организуют показ фильмов международного фестиваля «Кино без барьеров», развернутся творческие мастерские «Коллаж-движ», «Бодиперкуссия» и «Лаборатория подростковых текстов», откроются коммуникационные площадки «Быстрые возможности» и «Открытый микрофон», консультационный пункт «Мой бизнес» и «Своп-площадка» - место для обмена вещами и аксессуарами и многое другое. Одна из главных площадок фестиваля – «Карточки поиска». Всем участникам и гостям будет предложено заполнить анкету, в которой необходимо рассказать о себе и написать, какую помощь человек может оказать и какую был бы рад принять. По результатам этого анкетирования организаторы составят общегородскую базу взаимной помощи, а также проведут анализ того, какие запросы на самом деле существуют сегодня в обществе.

Более подробную информацию можно получить на сайте navstrechu.info.