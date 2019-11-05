Едины и ночью, и днем: как в Хабаровске День народного единства праздновали

В Хабаровске День согласия и примирения отметили заранее. Но с выдумкой

Простите, не так: это до 2005 года в первую неделю ноября соглашались и примирялись. Ныне 4 ноября - это День народного единства. И в нашем городе, когда-то столичном, праздник начали отмечать досрочно, но на высоком идейно-художественном уровне.

С утра 3 ноября собрался уточнить, в котором часу начнутся традиционно предпраздничные акции, «Ночи искусств» в наших музеях, как на сайте музея города Хабаровска огорошили: «2 ноября 2019 года Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет под девизом «Искусство быть вместе» с 16:00 до 20:00». Внезапно, с опережением всех планов! Что ж, не судьба увидеть-услышать, что придумал город, но все остальное прошло по плану.

Укрощение строптивого

Перво-наперво – ночь в храме. Да-да! Именно так – 3 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе собрались не только прихожане и воцерковленные, но и зеваки - атеисты, журналисты, просто любители. Каждому нашлось дело по душе после благословления, молебна и инструкции от служителей культа. Станций не так уж и много, но все они были благостные - храм не терпит шума: каллиграфия; узнай русскую народную сказку («Курочка Ряба») в староцерковном изложении; раскраски для детей; рассказы для взрослых - о чинах и церковных требах, облачениях и службах. Ну и экскурсии по храму. Каюсь, были греховные мысли до этого дня – забраться на клирос и затянуть басом: «Вы жертвою пали…». Или, распихав всех, влезть на колокольню и удариться во все тяжкие. Но в чужой монастырь со своим уставом не сунулся. Уважение к вере и активная гражданская позиция (атеизм) сдержали во мне все бесовское. На входе в храм снял шляпу и перчатки, на клирос не полез, очередь на колокольню (она была самая большая из всех) не растолкал в отличие от некоторых из мира ТВ. Вместо этого проконсультировался с батюшкой о законности установления восьмиконечного креста на могилке скотинки домашней, обмолвился словом с прихожанами, поприветствовал коллег по цеху, осмотрел инженерную составляющую здания. За свое понимание и терпение был удостоен божьей благодати. Когда покидал храм - надобно спешить на ночь искусств в музей - в спину мне малиновым перезвоном с колокольни ударил благовест. Воистину слово побеждает!

Это просто праздник какой-то!

В гродековском музе было все: шумно, людно, атмосферно и разно. Глаза разбегались, сознание расщеплялось, хотелось всего и сразу. Испытал изумление от увиденного в музейных экспозициях. «А вот надо к нам чаще заглядывать, музей не стоит на месте. И новые экспозиции, и реконструированные старые – каждая достойна внимания», - рассказала Нина Маркова, заместитель генерального директора. Гродековские и в эту, предпраздничную, «Ночь искусств» в своих стационарных экспозициях «поураганили» изрядно. Выдра Эдуард в зале «Природа Хабаровского края»! А палатка геологов из выставки на втором этаже исторического корпуса? В экспозиции пара предметов из совершенно других профессий. Не подскажу, найдете сами.

Да и сам музейный перформанс «#искусствообъединяет» пришелся по душе. Вроде бы что-то такое было и в прежние годы, но в этот раз как-то все по-иному: масса мелких приколов, постоянно смешных мероприятий в обоих корпусах, действий во всех уголках. Но я-то один! Буквально пять минут уделил «квартирнику», где местные неформалы от музыки отжигали вживую. Выступление шло в зале «Хабаровский край. XXI век». Или я не в курсе современного музыкального андеграунда, или одно из двух.

Так и не сумел попасть (большая конкуренция!) на шоу для взрослых (18+) «Где живут русалки?». Встреченная в музее знакомая винтажно ветреная девица заинтриговала: «Вам бы там понравилось!». После дружеского поцелуя охотно, милая, в это верю. В компенсацию от не полученного удовольствия «для взрослых» в зале «Путешествие Чехова на Сахалин и на Восток» послушал лекцию Юрия Ефименко о чеховских местах. Это же малая родина: Александровск, Сахалинская каторжная тюрьма от моего дома была, по дальневосточным меркам, рукой подать! По берегу моря чуть более 10 километров, по сопкам, напрямки через тайгу, чутка более. Но я в нее не успел - ликвидировали до моего рождения. Однако спасибо, музей, за напоминание!

А путешествие в мир агиттекстиля от «красных ткачих» из Иваново! Когда смотришь на платок, видишь целую эпоху. Можно было и самому создать свое, самобытное, – сесть за стол и «набить» уникальное произведение, синим цветом по белому ситцу. А попытка археологической реконструкции! Еле сдержал себя от желания кусочек тысячелетней керамики в карман «сохранить». А духи из мира народов Нижнего Амура? Эклектика из подлинных деревянных сэвенов (духов - помощников шаманов) и современных, картонных, от студентов колледжа искусств.

Спасибо, коллеги, за прекрасный вечер накануне тяжелого дня – 4 ноября. До дома дошел на «автопилоте» - настолько набрался впечатлений.

Тепло наших сердец

Каюсь, после «вчерашнего» в Гродековском музее так и не смог проснуться пораньше, дабы успеть на площадь Славы. Не знаю – были ли культурно-массовые мероприятия. Обещали после крестного хода народные гулянья, организованные Восточным военным округом, как-то: выступление оркестра штаба ВВО; ансамбля песни и пляски с концертной программой; акцию «Военная служба по контракту – твой выбор». И на посошок - угощать всех армейской кашей. Но после 13 часов, когда проезжал мимо, уже ничего не было.

В прошлые годы в это день власти собирали народ на Комсомольской площади: говорили речи, отмечали лучших, желали хорошего. В этом году все проходило гораздо демократичней. На набережной, под музыку и закуску, знакомились с некоторыми народными ремеслами и неглубоко погружались в историю. И все это действо называли Фольклорно-этнографическим фестивалем, посвященным обычаям и традициям народов России.

За средние века отвечал клуб исторической реконструкции «Рось» - воины в броне, кузнецы в зипунах, стрельцы в шапках набекрень, дамы во всем натуральном: «Что вы, чистая домотканая, да на ручном станке! Первый покров – шерсть, под ней накидка из шкурок зайца, на ногах обувка из натуральной кожи. Гетры связаны не крючком или спицами, но иголкой. Именно так и делали в средние века». Всем тепло. Особенно если принимать внутрь горячий кофе и стоять возле кузнечных мехов. Это та самая кузня, где во время оно было дело с прежним губернатором – он гвозди ковал! Дамам задрал подол, но в рамках приличия – не более 10 сантиметров. Ибо только изнаночный шов может очень много рассказать о мастерице. Оказалось – тонка ручная работа матрон и девиц.

Буйный ХХ век представляли хабаровские реконструкторы-патриоты. Но не те, что из казенно-муниципальных учреждений, а те, кто по велению души. Начиная от юнг-краснофлотцев, что мерзли в шинелях, шапках и ботинках, и заканчивая мордастым и упитанным пограничником из ведомства НКВД образца 1940 года в летнем обмундировании. И куда без партизан Гражданской войны! Все как надо – винтовка, шинель, папаха, небритая физиономия: «Спешил приехать. А чего, так даже теплее».

На посошок

Пройдя все ряды хэндмейда - пряники печатные, брюлики самопальные, куклы самовязаные и проч., тормознулся у одного стола. Семья из Некрасовки миру представила корзинки, плетеные из лозы. «Да чего там, это не для бизнеса, сегодня только одну продали», - заявил мастер. Надо поддержать отечественного производителя и заказать ему из лозы малый чемоданчик – на пикники.

С удовольствием обошел палатки, где предлагали многонациональную кухню нашего края. На шашлык от горских народов не успел – его только-только начали готовить. Пилав от народов Средней Азии не дождался – была очередь. Осетинские пироги не стал брать – худею. А вот овощные закуски от корейских товарищей (в память Александры Ким-Станкевич) взял несколько видов.

Из анонсированного: «Хоровода дружбы» как-то не приметил, хотя и был с народом до конца мероприятия. Зато с удовольствием посмотрел-послушал песенный флешмоб «Мы единое целое». Ожидалось, что примут в нем участие около 5 тысяч жителей и гостей краевого центра. Но чего не случилось, того не случилось – не май месяц, людей было гораздо меньше.

И пусть некоторые злопыхатели говорят, дескать, это придуманное торжество. Я вот лично, пусть не одновременно, но постепенно, в течение этого дня, встретил трех своих старинных подружек – давно не виделись. Мило так провели время на лоне природы в черте города. Так что лишний день отдыха накануне зимы – это как повод побыть с родными-близкими, посетить культурные вечера. И в последние солнечные деньки перед стылой зимой погулять по городу, зайти на набережную, послушать музыку, пощупать «живую историю», покушать в удовольствие на свежем воздухе, прикупить вещички ручной выделки – это разве плохо? Другого такого праздника в начале ноября у меня для вас нет. Но я, С Верой, Надеждой и Любовью, чудесно провел эти дни.

Эдуард Попов

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