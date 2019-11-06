Отреклись от сенатора, откажемся от вице-губернатора

Сподвижник Фургала исчезает, так и не появившись

Сначала в отставку отправился Дмитрий Приятнов - человек с самой стремительно взлетной политической карьерой за всю историю Хабаровского края (он же – человек с самой стремительно рухнувшей политической карьерой за всю историю Хабаровского края).

А вот в правительстве Хабаровского края еще на одного высокопоставленного чиновника станет меньше. У нас теперь не будет «второго» - должность вице-губернатора упраздняют. «Первый» (сиречь губернатор) остается. «Третьи» (первые заместители, которых три) тоже. А вот четные в правительстве теперь не нужны.

Изменения будут внесены в Устав региона и соответствующие законы. Ранее вице-губернатор координировал работу органов исполнительной власти, исполнял обязанности главы Хабаровского края в случае его командировки. Теперь это бремя будет возложено на одного из первых замов.

Однако предлагается не наделять и.о. губернатора полным спектром полномочий. Так, он не сможет формировать правительство, определять структуру органов исполнительной власти, обнародовать краевые законы либо отклонять их, отрешать от должности главу муниципального образования, вносить в думу проект закона о роспуске представительного органа муниципального образования.

Законопроект о ликвидации должности вице-губернатора рекомендован Законодательной думе Хабаровского края к принятию в первом чтении.

Андрей Канев