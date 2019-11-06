Деньги для подтопленцев придут в регион

В течение недели пострадавшим от паводка жителям Хабаровского края начнут выдавать выплаты на капремонт и приобретение жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.





Главный вопрос, который волнует подтопленцев - выплаты компенсаций за дома, которые пострадали от «большой воды» и признаны аварийными. Планируется, что федеральный транш на осуществление выплат поступит в регион в течение недели.





- Специальные комиссии завершили обследование жилья и сформировали списки тех, кому причитается выплата на капитальный ремонт, строительство нового дома или приобретение готового жилья. Процедура согласования списков с федеральным министерством строительства и ЖКХ займет около недели. После жители в заявительной форме смогут получить выплаты, - отметил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.





После наводнения 2013 года в законодательство были внесены изменения. Некоторые собственники, получив компенсацию, перепродали участки. Теперь на них возведены незаконные постройки. Законодательно строительство нового жилья в подтопляемых территориях запрещено. Пострадали и те, кто приобрел жилые дома в подтопляемых территориях.





Сегодня, чтобы получить сертификат на строительство, либо приобретение нового жилья, собственник должен отказаться от аварийного дома, который подлежит сносу и отдать землю, которая находится в зоне подтопления.





- Восстановить справедливость в этом случае можно только через суд. Хотя у меня есть вопрос к чиновникам, которые регистрировали такие сделки, в том числе с использованием средств материнского капитала и государственных жилищных программ. Во всех случаях мы будем разбираться, - заявил губернатор Сергей Фургал.





Встает проблема и с огородом. Многие пострадавшие от паводка в 2019 году используют участки для ведения подсобных хозяйств, и в случае их передачи государству не смогут больше заниматься садоводством.





- Я постараюсь решить этот вопрос на федеральном уровне. Но в любом случае на использование земли будут введены ограничения, связанные с перепродажей и строительством домов. Дачный сезон у нас завершился и есть время, чтобы положительно решить вопрос ведения садоводства на этих участках, - сказал губернатор края.





Представители садоводческих товариществ поинтересовались у губернатора выплатами за утраченный урожай. Глава региона объяснил, что после уточнения списка дачников, которые понесли ущерб, компенсационные выплаты будут организованы из средств краевого бюджета.



