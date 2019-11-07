Как тузик грелку

Едва оказавшись на этой неделе в Городе юности, Сергей Фургал заявил о намерении порвать договорные отношения с подрядчиками сразу на нескольких крупных объектах

Кто старое помянет

Вообще, положа руку на сердце, стоит припомнить главе региона, как совсем недавно он обещал на время переехать в Комсомольск-на-Амуре, чтобы неустанно следить за выполнением Долгосрочного плана развития города. Город, на минуточку, получил в 2016 году президентское внимание (отдельное упоминание в послании Владимира Путина Федеральному собранию) и 41 миллиард средств на развитие до 2025 года (из которых 27,2 млрд руб. - деньги федеральной казны).

Переезд пока не состоялся, но, видимо, трехдневная командировка во второй по численности населенный пункт Хабаровского края - тоже хорошо. Тем более нам известна старая поговорка про того, кто старое помянет…

Так вот, прямо с корабля на бал губернатор, как заправский доктор, взялся за больное - затянувшиеся сверх плана комсомольские стройки.

И тебя вылечат…

Первым объектом, как сообщает пресс-служба краевого правительства, стал детский больничный комплекс. Сейчас его готовность оценивается в 45% при запланированных на нынешний год 98,5%. Среди причин отставания специалисты называют низкое качество проектно-сметной документации и внесение значительных изменений уже на этапе строительства. Кроме того, первоначальным проектом не предусмотрели стоимость оборудования.

Подрядчикам - ООО «СК «Вита» и ООО «СК «Монолит» - поставили целый комплекс диагнозов - недостаток специалистов, низкую организацию технологического процесса, нехватку оборудования и материалов для возведения монолитных железобетонных конструкций в зимний период. Прописанную консилиумом из регионального правительства вакцину в виде дополнительного финансирования надо еще потрудиться достать.

- Мы добиваемся окончательного согласования документа о предельной стоимости оборудования на 2,5 млрд рублей с федеральным Минздравом. Без этого документа нельзя начинать работы над новым проектом. Надо отдать должное подрядчику, который ведет работы за свой счет. Рассчитаться за этот объем со строителями мы сможем только тогда, когда получим новый проект, - объяснил начальник службы заказчика краевого минстроя Павел Поляк.

Онкоцентр - один из наиболее значимых объектов комплексного плана - с сентября прошлого года должен был «набрать в весе» 36% готовности. Но обследование показало, что строительный пульс здесь еле теплится на отметке 8%. Отставание от графика - почти 200 дней.

В проекте – патолого-анатомическое отделение, отделение радиотерапии, поликлиника с пансионатом. Цена контракта превышает 1,1 млрд рублей. Его выиграла строительная компания «Тутта».

- Генподрядчик вынужден постоянно менять субподрядчиков, которые срывают сроки работ, получая при этом средства. Объект необходимо сдать до конца следующего года. Однако ускорения темпов на этом объекте мы не видим. Главная причина - нехватка рабочих рук. В этом году есть большой риск неосвоения около 500 млн рублей федеральных средств, - поделился глава службы заказчика.

Краевой минстрой уже назначил горькую пилюлю компании, не выполняющей обязательства, - с нее удержана неустойка в 5,9 млн рублей. В планах - хирургическим путем расторгнуть контракт и заключить новый с другими строителями.

- Ровно год назад мы приезжали на этот объект. С этих пор практически ничего не изменилось. Компания кормит нас обещаниями, ничего не делая. Мы не первый раз сталкиваемся с подрядчиками, которые, участвуя в конкурсах, не думают о том, как будут выполнять заказ. Это важнейший объект комплексного плана, и за срыв сроков ответят все, - подчеркнул Сергей Фургал.

Оперативное вмешательство грозит и набережной, реконструкцией которой занимается ООО «Больверк». После того как на теле подрядной организации была обнаружена опухоль в виде 80 миллионов налоговых долгов, других вариантов доктор Фургал (да, простите, губернатор Фургал) не увидел.

- Расторгайте контракт с января, там есть банковская гарантия, ее нужно изъять, - заявил он. - Нанимайте другую компанию и пускай она уже строит. Комсомольск имеет право на хорошую, красивую набережную.

Как выполняются предписания, глава региона, вероятно, проверит в следующий свой визит в город президентского внимания. Других лекарей, которым можно было бы поручить сбор строительного анамнеза, в краевом правительстве больше нет.

Мария Левина

фото: www.khabkrai.ru



