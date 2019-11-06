Вся закулисная жизнь дальневосточной моды

Наблюдаем за движением к финалу конкурса регионального отборочного тура национального конкурса красоты «Мисс Россия»

Конкурс «Мисс Дальний Восток» уже много лет является профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов девушек, мечтающих о карьере в модельном бизнесе, и одновременно - ярким fashion-проектом, для участия в котором в Хабаровске собираются красавицы со всего региона. На подиуме «Мисс Дальний Восток 2019» перед зрителями и жюри появятся титулованные девушки со всего

Дальневосточного региона, каждая из которых представляет свой город - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Уссурийск, Якутск, Петропавловск-Камчатский. В этом году присоединятся и представительницы острова Сахалин.

Коронация победительницы «Мисс Дальний Восток 2019» состоится 29 ноября 2019 г. в Club LOONA, что станет финальной точкой в череде испытаний, которые начнутся у хабаровчанок, участвующих в проекте, сразу после прохождения ими кастинга.

За время двухмесячной подготовки девушки получат поистине бесценные знания от педагогов Дальневосточного театра моды Анны Карпусь, которые позволят им комфортно чувствовать себя на сцене под пристальным взором жюри. Также в этом году

конкурс будет проходить в формате TV-дневника. Наблюдать за девушками можно будет в социальных сетях и на youtube-канале.

Параллельно с обучением девушки участвуют в конкурсных этапах проекта. На сайте Дальневосточного театра моды пройдет один из них — голосование за титул «Мисс зрительских симпатий», который продлится до 28 ноября. Впереди у конкурсанток немало интересного: участие в благотворительном этапе, стильные съемки, примерки в магазинах, фотосессия, работа над собой в фитнес-клубе.

Следить за подготовкой к финалу и закулисной жизнью участниц конкурса «Мисс Дальний Восток 2019», узнавая самые свежие новости проекта, вы можете уже сейчас в сети Instagram Дальневосточного театра моды @fc_fetf и по официальным хештегам #миссдальнийвосток2019, #двтм, #миссдв2019, #миссдальнийвосток.







