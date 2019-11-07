Волонтеры отнесли знания в глубинку

Завершилась Всероссийская акция, в которой традиционно принимает участие Хабаровский край. Команда волонтеров и медицинских специалистов облагораживала фельдшерско-акушерские пункты, проводила мастер-классы по оказанию первой помощи и индивидуальные консультации для населения в муниципальных образованиях края.

Каждую субботу, начиная с 14 сентября, в рамках Всероссийской акции «Добро в село» представители Хабаровского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» посещали фельдшерско-акушерские пункты края, помогая людям на местах. Всего во Всероссийской акции приняли участие 358 добровольцев, в том числе 99 волонтеров-медиков, а также 531 житель Хабаровского края стали участниками акции.

В девяти ФАПах (с. Мирное, с. Восточное, с. Сергеевка, с. Калинка, с. Благодатное, с. Верхняя Эконь, с. Пивань, с. Красное, с. Оремиф) ребята-волонтеры:

- провели мастер-класс по оказанию первой помощи для населения, по скандинавской ходьбе;

- оказали помощь в уборке территории в фельдшерско-акушерских пунктах и на прилегающей территории;

- совместно с медицинскими специалистами провели индивидуальные консультации для населения, а также измеряли артериальное давление и уровень сахара в крови.

В остальных 49 ФАПах прошел только немедицинский блок, в котором приняли участие Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, Комсомольский, Николаевский, Вяземский, Верхнебуреинский, Хабаровский, Охотский, Нанайский, Бикинский, Солнечный районы и район им. Лазо.

Цель акции - улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышение доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению.

Акция организована Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Аппаратом Правительства Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и является ежегодной.



