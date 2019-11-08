Плата за житье: как хабаровчанин счетчик хотел заменить

О своем опыте замены приборов учета воды рассказывает хабаровский пенсионер Владимир Рамусь.

Хочу поделиться с вами историей, которая приключилась со мной совсем недавно. Но немножко из истории вопроса. Шесть лет назад решили мы установить в квартире приборы учета воды, дабы сократить наши коммунальные платежи. А поскольку горячая вода на Красной Речке оставляет желать лучшего, то решили от неё отказаться. Установили бойлер, двухтарифный счетчик на электричество и приборы учета холодной воды – аж два, поскольку в квартире два подвода. Приборы учета холодной воды были установлены управляющей компанией «Ремстрой-Хабаровск». Расходы по коммунальным платежам сразу же сократились аж почти на 500 рублей в месяц. Солидно. Все наши расходы окупились где-то за 2 года. А дальше – экономия.

Но вот шесть лет незаметно пролетели, и наступило время поверки или замены приборов учета. С весны 2019 года нам стали досаждать сообщения о своевременной замене или поверке приборов учета воды, которые вбрасывались в почтовый ящик. Причем информаторы очень точно были осведомлены о сроках замены приборов. Видимо, информация из МУП РКЦ г. Хабаровска к ним поступала.

В начале августа обратился в управляющую компанию «Ремстрой-Хабаровск» с необходимостью замены приборов учета, поскольку только на них надеялся и им доверял. Но там мне ответили, что им запрещено обслуживать наш дом по данным работам. Интересно - удивился я. Ведь согласно постановлению Правительства РФ № 354 от 2011 года любой потребитель вправе самостоятельно либо с привлечением специалистов по его усмотрению произвести установку (замену) приборов учета воды, затем обратиться с заявлением в свою управляющую компанию, приложив необходимые документы, и та обязана произвести регистрацию установленных приборов учета. Причем бесплатно. Все! Такова норма закона.

Мне рекомендовали обратиться в свою управляющую компанию, которая, кстати, находится в этом же здании и называется - ООО «УК КДМ-Комфорт». Диспетчер компании ответила, что этим видом работ они не занимаются, но предоставила визитку с данными компании (ООО «ГК ЖКХ-Сервис»), которая занимается поверкой приборов учета воды, установкой и заменой оных. Этим самым компания «КДМ-Комфорт» исполнила свою обязанность - предоставить потребителю информацию о том, кто занимается приборами учета воды.

Позвонив по указанному на визитке номеру телефона, договорился о замене приборов учета воды. При этом предложил сотруднику, ответившему на телефонный звонок, прибыть в офис компании, дабы заключить договор на производство работ и оплатить эти работы прямо в кассу организации. Но мне ответили, что заявки принимаются по телефону, а рассчитаться можно будет с работником на дому после выполнения работ по замене приборов учета.

12 августа в установленное время прибыл человек, который произвел замену приборов учета, переснял на телефон паспорта приборов учета, заполнил товарный чек и получил расчет. «Акт о постановке на учет в РКЦ приборов учета будет доставлен почтовым отправлением», - заявил он. Произвело впечатление и то, что блок с товарными чеками, по которым была оформлена оплата выполненных работ, был отпечатан на двухслойной самокопирке. После убытия работника, надев «окуляры», внимательно вчитался в печать на товарном чеке: ООО «Единый центр экономии ресурсов», Московская область!!! «Вот это влетел», - подумалось мне. И вспомнил «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова. Но стал ожидать обещанного акта о вводе прибора в эксплуатацию. В начале сентября пришло письмо с актом и отношением компании «КДМ-Комфорт» директору МУП г. Хабаровска РКЦ, где инженер Семенова Т.Я. просит поставить на учет приборы учета воды. А вот это стало уже интересно. Ведь никто из нас не обращался с заявлением в управляющую компанию о постановке приборов на учет. Решил покопаться в Интернете и выяснить, что представляют из себя организации, обозначенные в документах. То, что «КДМ-Комфорт» это, мягко говоря, обмашщики, мне было известно еще с 2010 года. А вот новые игроки в бизнесе?

«ГК ЖКХ-Сервис», ООО. Адрес регистрации – пер. Свободный, 11. Но по данному адресу размещена гостиница «Шерали» и ресторан с тем же названием.

Обратный адрес на конверте: ООО «Единый центр экономии ресурсов», ул. Фрунзе, 121, оф. 50. Проверка показала, что это – обычный жилой дом и жилая квартира. А в сети Интернет обнаружил, что эта компания дислоцирована по адресу: Промышленная, 7, лит Б.

У обеих компаний указаны одинаковые телефоны: 60-50-92 и 60-50-93. Телефоны, которые начинаются с цифры «60», - это короткие номера сотового оператора «Билайн». С такими телефонами компанию можно регистрировать в любом сарае, расположенном на окраине г. Хабаровска, и позвонившему всегда ответят, вот только не пригласят на личную встречу.

Проверка в ЕГРЮЛ показала, что обе компании - ООО «ГК ЖКХ-Сервис» и «Единый центр экономии ресурсов» в г. Хабаровске в налоговой не зарегистрированы.

ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ» зарегистрировано в Московской области, г. Химки, ул. Молодежная, 68. Также данная компания зарегистрирована и в ЕГРЮЛ. Ген. директор Логвинов О.М.

Вот так «доят» наш Хабаровский край. Хотя уверен, что от тех денег, что мы проплачиваем работникам за выполненные работы в Хабаровске, налоги также не поступают и в налоговую г. Химки. Что и говорить – «серый бизнес» налицо.

Уважаемая редакция, я поделился с вами своей историей. Хотелось бы, чтобы об этом «сером бизнесе» узнали и другие хабаровчане. Мне опасаться вроде бы и нечего: приборы зарегистрированы, показания уже дважды передавал через официальный сайт «Передача показаний приборов учета в Хабаровске». Но закрадывается сомнение: акт ввода приборов учета ведь «липовый». А вдруг лет через пять заявится управляющая компания «КДМ-Комфорт» и предъявит счет за израсходованную воду по нормативам?





Владимир Рамусь, пенсионер



