Недвижимость: уведомление обязательно

Мошенники не смогут продать вашу недвижимость с использованием электронной подписи. С 1 ноября 2019 года Росреестр уведомит собственника, если на государственную регистрацию в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости поступят документы, подписанные электронной подписью.

Заработала ещё одна норма вступившего в силу 13 августа 2019 года Федерального закона от 02.08.2019 №286-ФЗ, который дополнил Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» статьей 36.2.

Новая норма обеспечивает защиту прав граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершенных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Уведомления собственникам направят на электронные адреса, предоставленные для обратной связи.

«Уже сейчас, чтобы провести сделку в электронном виде, дистанционно, собственник должен выразить письменное согласие, подав собственноручно подписанное заявление в бумажном виде. При этом в реестр недвижимости (ЕГРН) вносится специальная отметка. Без такой отметки в электронной сделке будет отказано автоматически. С первого ноября, благодаря уведомительной системе, собственник узнает о поступлении электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности. Объекты, сведения о которых внесены в ЕГРН, получили дополнительную защиту от электронного мошенничества», - рассказала Елена Семченко, заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

По ее словам, с момента вступления закона в силу в Хабаровском крае подано около десяти заявлений о внесении в ЕГРН отметки о возможности регистрации с использованием УКЭП, а всего по России зарегистрировано более 1,4 тыс. заявлений

Напомним, что вступивший в силу 13 августа 2019 г. Федеральный закон от 02.08.2019 №286-ФЗ установил необходимость представления гражданином заявления о внесении в ЕГРН соответствующей отметки в случае, когда гражданин намеревается при отчуждении принадлежащего ему имущества подавать на госрегистрацию в электронном виде заявление и документы, подписанные УКЭП.

Такое заявление должно быть представлено заявителем в форме документа на бумажном носителе при личном обращении в любой офис МФЦ. Оно может быть подано как в отношении одновременно всех объектов недвижимости, принадлежащих гражданину, так и в отношении любого из них.

Если такое заявление не было представлено и в ЕГРН не внесена отметка (запись) о возможности регистрации на основании документов, подписанных УКЭП, данное обстоятельство является основанием для возврата без рассмотрения поступившего заявления и прилагаемых к нему документов на объект недвижимости, принадлежащий гражданину, представленных в форме электронных документов, подписанных УКЭП.

Елена Баковкина